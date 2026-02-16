В Самаре проверили готовность школ к капитальному ремонту в 2026 году

14 февраля глава города Самары Иван Носков посетил учреждения образования, где в 2026 году будет сделан капитальный ремонт. В их числе – школа № 70 на улице Коммунистической и дошкольное отделение школы № 35 на улице Блюхера. Их руководители представили главе города перечень работ, запланированных в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети». В ближайшее время будут определены подрядные организации для их выполнения.



В дошкольном отделении школы № 35 благодаря нацпроекту «Семья» будет выполнен ремонт кровли, перекрытий, оконных блоков, систем холодного и горячего водоснабжения, внутренняя отделка. Дополнительно планируется отремонтировать фасад, благоустроить территорию и заменить ограждение.



В школе № 70, где сегодня обучаются 398 детей, в рамках капремонта запланирован ремонт кровли, фасада и входных групп, коридоров и лестничных пролетов, замена инженерных сетей, а также ремонт спортивного зала.



В 2026 году капитальные ремонты в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» запланированы в двух корпусах школы № 36, школах №№ 70, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), № 167. Также в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе № 110 на ул. Промышленности, 276.

Фото: пресс-служба администрации Самары