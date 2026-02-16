На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками

Сегодня на оперативном совещании разобрали два происшествия, рассказал Вячеслав Федорищев.

Накануне в Нефтегорском районе произошло возгорание на нефтяной скважине.

Пострадали 4 человека. По информации Министерства здравоохранения Самарской области, силами областного центра медицины катастроф и специалистами областной больницы им. Середавина они были доставлены в ожоговый центр больницы им. Пирогова. Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным. Они получают интенсивную терапию в отделении реанимации. Тактика лечения вчера была согласована со специалистами федеральных центров.

Само возгорание вчера было оперативно ликвидировано. Серьёзных повреждений на объекте нет, угрозы экологической безопасности не выявлено.

Прокуратура взяла на контроль разбирательство по факту пожара и получения травм людьми. Следственный комитет проводит доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Еще одно происшествие случилось сегодня ночью в Волжском районе.

На федеральной автодороге в районе села Черноречье ночью произошло ДТП с участием четырех грузовых машин. В результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.

Как доложил врио министра природных ресурсов и экологии Артем Ефимов, загрязнены дорожное покрытие и обочина. Водные объекты и земли сельхозназначения не загрязнены, экологическая угроза отсутствует.

Муниципалитетом разработан план мероприятий по ликвидации последствий аварии. Сроки завершения — сегодня, 16 февраля. Работы уже начаты.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области