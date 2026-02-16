Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками

272
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.

Сегодня на оперативном совещании разобрали два происшествия, рассказал Вячеслав Федорищев.

Накануне в Нефтегорском районе произошло возгорание на нефтяной скважине.

Пострадали 4 человека. По информации Министерства здравоохранения Самарской области, силами областного центра медицины катастроф и специалистами областной больницы им. Середавина они были доставлены в ожоговый центр больницы им. Пирогова. Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным. Они получают интенсивную терапию в отделении реанимации. Тактика лечения вчера была согласована со специалистами федеральных центров.

Само возгорание вчера было оперативно ликвидировано. Серьёзных повреждений на объекте нет, угрозы экологической безопасности не выявлено.

Прокуратура взяла на контроль разбирательство по факту пожара и получения травм людьми. Следственный комитет проводит доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Еще одно происшествие случилось сегодня ночью в Волжском районе.

На федеральной автодороге в районе села Черноречье ночью произошло ДТП с участием четырех грузовых машин. В результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.

Как доложил врио министра природных ресурсов и экологии Артем Ефимов, загрязнены дорожное покрытие и обочина. Водные объекты и земли сельхозназначения не загрязнены, экологическая угроза отсутствует.

Муниципалитетом разработан план мероприятий по ликвидации последствий аварии. Сроки завершения — сегодня, 16 февраля. Работы уже начаты.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

