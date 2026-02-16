Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, чиновник ушел по собственному желанию.

Сергею Иванову 73 года. Ранее он также занимал посты секретаря Совбеза (1999-2000), министра обороны (2001-2007), первого зампреда правительства (2007-2008), зампреда правительства (2008-2011) и руководителя администрации президента (2011-2016).

Фото: pxhere.com