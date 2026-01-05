Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей

148
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей, в том числе на улучшение их жилищных условий, в зависимости от количества детей, передает РИА Новости.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.

 

Фото:  pxhere.com

В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
484
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
447
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
785
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
821
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1131
