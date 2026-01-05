Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей, в том числе на улучшение их жилищных условий, в зависимости от количества детей, передает РИА Новости.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.

Фото: pxhere.com