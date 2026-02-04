Путин дал поручения по созданию в вузах факультетов русского языка и литературы

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить рекомендации для ВУЗов по созданию факультетов русского языка и литературы, сообщает РИА Новости.

Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы и направление таких рекомендаций в федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования", - говорится в поручении.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственным назначен заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

