В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре

27 января 2026 совместно со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, полицией и администрацией произведен осмотр дома. По результатам осмотра Следственному комитету предоставлен протокол осмотра с выявленными нарушениями, а именно:
- неудовлетворительное состояние внутренней отделки;
- разрушение напольного покрытия в местах общего пользования на 1 этаже;
- частичное разрушение полов, зыбкость, с угрозой обрушения в техподполье;
- разрушение перекрытий мест общего пользования – отслоение штукатурного слоя перекрытий с оголением и коррозией арматуры в местах общего пользования (туалеты, душевые, кухни);
- захламление мест общего пользования бытовым мусором;
- ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций водоснабжения – течь в общих туалетах;
- неисправность запорной арматуры, водоотведения;
- отсутствие радиаторов отопления;
- частичное отсутствие отопления в комнатах;
- частичное отсутствие оконных заполнений в местах общего пользования;
- неудовлетворительное содержание мест общего пользования;
- неудовлетворительное содержание электрооборудования.
В 2025 году ГЖИ Самарской области рассмотрела 9 обращений жителей по вопросам содержания мест общего пользования, засора системы канализации, отопления, протечек инженерных коммуникаций.
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело.
Фото: скриншот видео ГЖИ СО