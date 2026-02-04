В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре

27 января 2026 совместно со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, полицией и администрацией произведен осмотр дома. По результатам осмотра Следственному комитету предоставлен протокол осмотра с выявленными нарушениями, а именно:

- неудовлетворительное состояние внутренней отделки;

- разрушение напольного покрытия в местах общего пользования на 1 этаже;

- частичное разрушение полов, зыбкость, с угрозой обрушения в техподполье;

- разрушение перекрытий мест общего пользования – отслоение штукатурного слоя перекрытий с оголением и коррозией арматуры в местах общего пользования (туалеты, душевые, кухни);

- захламление мест общего пользования бытовым мусором;

- ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций водоснабжения – течь в общих туалетах;

- неисправность запорной арматуры, водоотведения;

- отсутствие радиаторов отопления;

- частичное отсутствие отопления в комнатах;

- частичное отсутствие оконных заполнений в местах общего пользования;

- неудовлетворительное содержание мест общего пользования;

- неудовлетворительное содержание электрооборудования.

В 2025 году ГЖИ Самарской области рассмотрела 9 обращений жителей по вопросам содержания мест общего пользования, засора системы канализации, отопления, протечек инженерных коммуникаций.

УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.

В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот видео ГЖИ СО