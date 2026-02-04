Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами

В Самарском областном училище культуры и искусств состоялась патриотическая встреча студентов 1 курса с ветераном СВО, выпускником «Школы героев», советником министра культуры Самарской области Сергеем Алексеевым, который рассказал ребятам о своем боевом и творческом пути.

Он, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Был бойцом штурмового отряда, был назначен командиром расчета компании «Вагнер». В ходе СВО получил несколько ранений, после лечения в госпитале, возвращался в строй.

Герой имеет множество боевых наград. Ему особо дорога «Медаль за отвагу».

«Любой знак внимания от наших земляков, учеников, студентов, греет душу, как будто побывал дома. Детские письма мы храним, как наши талисманы», - поделился Сергей Михайлович. Свои воспоминания о войне, о подвигах однополчан он описал в своих рассказах. Несколько рассказов вошли в книгу «Честь наивысшая — носить русский мундир! Истории участников СВО».

Встреча прошла в формате диалога, студенты получили ответы на все свои вопросы.

Фото: минкульт СО