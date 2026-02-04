Я нашел ошибку
Главные новости:
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами

176
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.

В Самарском областном училище культуры и искусств состоялась патриотическая встреча студентов 1 курса с ветераном СВО, выпускником «Школы героев», советником министра культуры Самарской области Сергеем Алексеевым, который рассказал ребятам о своем боевом и творческом пути.

Он, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Был бойцом штурмового отряда, был назначен командиром расчета компании «Вагнер». В ходе СВО получил несколько ранений, после лечения в госпитале, возвращался в строй.
Герой имеет множество боевых наград. Ему особо дорога «Медаль за отвагу».

«Любой знак внимания от наших земляков, учеников, студентов, греет душу, как будто побывал дома. Детские письма мы храним, как наши талисманы», - поделился Сергей Михайлович. Свои воспоминания о войне, о подвигах однополчан он описал в своих рассказах. Несколько рассказов вошли в книгу «Честь наивысшая — носить русский мундир! Истории участников СВО».

Встреча прошла в формате диалога, студенты получили ответы на все свои вопросы.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

