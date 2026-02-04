Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд

Этого решения добилась региональная прокуратура.

В ведомстве отметили историческую ценность объекта. В 1930 году в центре Самары построили спорткомплекс "Буревестник". Изначально он назывался "стадионом краевого совета физкультуры", на нем проходила сдача ГТО, выступала футбольная команда города, проходили различные мероприятия, в том числе первенство СССР по конькам среди женщин, лично-командные первенства Куйбышева, Поволжья по конькобежному спорту, городские турниры по теннису, легкой атлетике, иногда и с участием иностранных спортсменов.



В 1941-м перед отправляющимися на фронт частями РККА там выступали видные деятели – маршал К. Е. Ворошилов, председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин.



Однако, как подчеркивают в прокуратуре, вопреки закону в результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.



Чтобы это исправить, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании сделок купли-продажи недействительными и об истребовании имущества из чужого незаконного владения.



Арбитражный суд Самарской области отказал надзорному ведомству. Тогда прокуратура обжаловала решение выше. Апелляционная инстанция согласилась с доводами, отменила первый акт и постановила по делу новое решение: стадион и земельный участок вернут в муниципальную собственность.

Источник: 450media.ru

Фото: pxhere.com