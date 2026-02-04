Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  

3 февраля 2026 года оперативники с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области прибыли к одному из жилых домов, расположенных на Рублевском шоссе в городе Москве, сообщили в СК России.

В подъезде дома полицейские обнаружили фигурантов, при этом один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление. В связи с этим оперативные сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Сегодня, 4 февраля, следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки, расположенной вблизи улицы Большой Филевской в городе Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.

Следствием установлено, что водитель такси привез фигурантов из Самарской области в Москву.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку.

Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причинившего смертельное ранение таксисту.