Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые могут получать оплачиваемый больничный. Соответствующий документ 15 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

«Провести на территории Российской Федерации эксперимент по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. <...> Участниками эксперимента являются: физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые. — Ред.), <...> добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности», — указано в документе.

Эксперимент продлится с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года. Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), а присоединиться к системе можно будет через мобильное приложение «Мой налог» до 30 сентября 2027 года.

Самозанятым будут доступны два варианта ежемесячных страховых взносов: 1344 рубля (страховая сумма до 35 тыс. рублей за полный месяц) или 1920 рублей (до 50 тыс. рублей). Сумма будет индексироваться пропорционально минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Согласно документу, взносы можно уплатить единовременно за период до 12 месяцев. Размер пособия по больничному и декретным выплатам будет зависеть от стажа уплаты взносов и страховой суммы.

Фото: pxhere.com