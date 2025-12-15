Я нашел ошибку
Главные новости:
Приобрести услугу "Питомец на кресле" можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей.
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
Наиболее сильные позиции Самарская область продемонстрировала в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
Одному из них потребовалась помощь спасателей для освобождения из транспортного средства.
В Красноярском районе на трассе Р-229 столкнулись два грузовика, оба водителя пострадали
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле

Авиакомпания "Победа" разрешила перевозить домашних животных в салоне самолета, передает РИА Новости.

"Победа запустила новую дополнительную услугу для клиентов — возможность перевозить питомца на соседнем кресле", — говорится в релизе.

Животное должно находиться в переноске, их общий вес не должен превышать 15 килограммов. Поставить переноску можно будет на месте у иллюминатора, а сопровождающий пассажир должен будет лететь посередине.

 

Фото:  pxhere.com

15 декабря 2025  21:36
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
15 декабря 2025  13:48
