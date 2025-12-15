Вячеслав Федорищев принял участие в акции «Елка желаний». Об этом он написал в своем канале в MAX:

"Это замечательная традиция, позволяющая исполнять заветные мечты ребят, которые особенно нуждаются в поддержке и заботе.

Сегодня с елки, установленной в здании правительства, снял несколько открыток. Так, Яна из Сергиевского района попросила у Деда Мороза смарт-часы, а Николай из Волжского района хочет получить в подарок цветной принтер. Мария из Самары загадала на Новый год ноутбук. Желания детей обязательно исполню".

Доброе дело может сделать каждый. «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области.

"Приглашаю коллег по правительству и муниципалитетам, социально ответственный бизнес, жителей региона присоединиться к акции", – сказал глава региона.

Фото: Самарская область