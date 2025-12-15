Я нашел ошибку
Главные новости:
Доброе дело может сделать каждый. «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области.
Вячеслав Федорищев принял участие в акции «Елка желаний»
Приобрести услугу "Питомец на кресле" можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей.
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
Наиболее сильные позиции Самарская область продемонстрировала в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
Одному из них потребовалась помощь спасателей для освобождения из транспортного средства.
В Красноярском районе на трассе Р-229 столкнулись два грузовика, оба водителя пострадали
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Вячеслав Федорищев принял участие в акции «Елка желаний»

Доброе дело может сделать каждый. «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области.

Вячеслав Федорищев принял участие в акции «Елка желаний». Об этом он написал в своем канале в MAX:

"Это замечательная традиция, позволяющая исполнять заветные мечты ребят, которые особенно нуждаются в поддержке и заботе.

Сегодня с елки, установленной в здании правительства, снял несколько открыток. Так, Яна из Сергиевского района попросила у Деда Мороза смарт-часы, а Николай из Волжского района хочет получить в подарок цветной принтер. Мария из Самары загадала на Новый год ноутбук. Желания детей обязательно исполню".

Доброе дело может сделать каждый. «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области.

"Приглашаю коллег по правительству и муниципалитетам, социально ответственный бизнес, жителей региона присоединиться к акции", – сказал глава региона.

 

