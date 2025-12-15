Я нашел ошибку
Эксперты заявили, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис, который «может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем».
Автопром оказался худшей промышленной отраслью России по итогам января—октября 2025 года
Доброе дело может сделать каждый. «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области.
Вячеслав Федорищев принял участие в акции «Елка желаний»
Приобрести услугу "Питомец на кресле" можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей.
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
Наиболее сильные позиции Самарская область продемонстрировала в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
Автопром оказался худшей промышленной отраслью России по итогам января—октября 2025 года, говорится в аналитическом обзоре Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет РБК.

Эксперты заявили, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис, который «может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем».

ЦСР со ссылкой на данные Росстата отмечает, что производство автомобилей сократилось на 22,2% в годовом выражении, при этом в октябре спад достиг 38,4%, что является «наихудшим результатом среди всех промышленных отраслей».

Аналитики отметили, что сегмент легковых автомобилей находится под давлением высоких ставок, ограничивающих автокредитование, и отличается слабой конкурентоспособностью с импортными автомобилями.

«Производство легковых автомобилей снизилось на 9,6% за десять месяцев 2025 года, а продажи упали на 17,8% за 11 месяцев. Продажи Lada, занимающей 25% рынка, сократились на четверть. Объем выдачи автокредитов упал на 28,5% в годовом выражении из-за продолжительного нахождения ключевой ставки на уровне 21%», — говорится в сообщении ЦСР.

Аналитики также отметили, что падение отражается на грузовом сегменте, а также отрасли спецтехники. На первом сказываются «очевидные признаки «переохлаждения» деловой активности», добавили эксперты.

ЦСР также подчеркивает, что в данный момент «протекционистские» меры не решают проблему. Речь идет, в частности, о новых требованиях к локализации такси.

«Новые требования к локализации автомобилей такси, вступающие в большинстве регионов в силу с 1 марта 2026 года, могут привести к массовому сокращению игроков в отрасли такси, удорожанию себестоимости перевозок и тарифов для пассажиров. При этом спрос, вероятно, будет направлен на китайские авто, которые при сопоставимой цене предлагают более высокий уровень оснащения», — пояснили аналитики.

Эксперты также добавили, что без синхронного смягчения денежно-кредитных условий и выработки точечных мер господдержки российский автопром рискует надолго остаться в ловушке структурного спада.

«Его роль может необратимо сократиться до уровня технологически отсталой и зависимой от импорта сборки», — резюмировали в ЦСР.
 

