Автопром оказался худшей промышленной отраслью России по итогам января—октября 2025 года, говорится в аналитическом обзоре Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет РБК.



Эксперты заявили, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис, который «может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем».



ЦСР со ссылкой на данные Росстата отмечает, что производство автомобилей сократилось на 22,2% в годовом выражении, при этом в октябре спад достиг 38,4%, что является «наихудшим результатом среди всех промышленных отраслей».



Аналитики отметили, что сегмент легковых автомобилей находится под давлением высоких ставок, ограничивающих автокредитование, и отличается слабой конкурентоспособностью с импортными автомобилями.



«Производство легковых автомобилей снизилось на 9,6% за десять месяцев 2025 года, а продажи упали на 17,8% за 11 месяцев. Продажи Lada, занимающей 25% рынка, сократились на четверть. Объем выдачи автокредитов упал на 28,5% в годовом выражении из-за продолжительного нахождения ключевой ставки на уровне 21%», — говорится в сообщении ЦСР.



Аналитики также отметили, что падение отражается на грузовом сегменте, а также отрасли спецтехники. На первом сказываются «очевидные признаки «переохлаждения» деловой активности», добавили эксперты.



ЦСР также подчеркивает, что в данный момент «протекционистские» меры не решают проблему. Речь идет, в частности, о новых требованиях к локализации такси.



«Новые требования к локализации автомобилей такси, вступающие в большинстве регионов в силу с 1 марта 2026 года, могут привести к массовому сокращению игроков в отрасли такси, удорожанию себестоимости перевозок и тарифов для пассажиров. При этом спрос, вероятно, будет направлен на китайские авто, которые при сопоставимой цене предлагают более высокий уровень оснащения», — пояснили аналитики.



Эксперты также добавили, что без синхронного смягчения денежно-кредитных условий и выработки точечных мер господдержки российский автопром рискует надолго остаться в ловушке структурного спада.



«Его роль может необратимо сократиться до уровня технологически отсталой и зависимой от импорта сборки», — резюмировали в ЦСР.

