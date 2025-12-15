Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию

Регион укрепил позиции по научно-технологическому развитию, снова заняв 10 место в профильном рейтинге Министерства науки и высшего образования РФ. Он отражает включенность региональных органов власти в научно-технологическое развитие, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей.

Результаты работы регионов озвучили в понедельник, 15 декабря, на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации. При формировании рейтинга учитывались 40 индикаторов, среди которыхпоказатели финансирования региональных проектов на одного учёного, доля регионального бюджета и муниципальных средств в общих затратах на инновационные проекты, а также удельный вес инновационных продуктов и услуг в объёме произведённой продукции. Наиболее сильные позиции Самарская область продемонстрировала в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.

«Вся наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым работает над созданием мощной инновационной экосистемы региона. Мы целенаправленно выстраиваем прочную связку «наука — образование — бизнес», делаем ставку на приоритетные для региона технологические направления, новые высокотехнологичные отрасли и создаем условия, при которых талантливые инженеры и ученые могут реализовывать свои идеи здесь, на самарской земле. Сам рейтинг — это не цель, а инструмент для оценки проделанной работы и анализа направлений, которые требуют «докрутки», — акцентировал врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Особое внимание Правительство региона уделяет росту финансирования научных исследований и технологических разработок, а также увеличению объема бюджетных ресурсов, направленных на поддержку науки. Так, Минобрнауки Самарской области совместно с региональными институтами развития обеспечило финансирование научных и научно-технических проектов на общую сумму более 426 млн рублей. Успешно реализованы 28 проектов кооперации в рамках комплексной программы научно-образовательных центров региона.

В большую системную работу по технологическому развитию вовлечены ведущие вузы региона. Сразу несколько технологических проектов реализовал Самарский университет им. Королёва. Среди них «Киберфизические технологии двигателестроения», «Киберфизические системы на основе фотоники» и «Киберфизическиепроизводственные системы». К 2030 году университет намерен войти в число ведущих вузов России в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника и автономные системы. Команда СамГМУ продолжает работать над созданием целевой модели медицинского технологического университета, направленной на разработку прикладных инноваций полного инновационного цикла – от идеи до коммерциализации. Программа развития Тольяттинского государственного университета нацелена лидерство в области беспилотных систем.

Конкурентоспособность вузов поддерживается благодаря широкому спектру направлений подготовки. В общем перечне из 50 направлений подготовки особое внимание уделяется техническим специальностям. Так, в Самарской области почти половина бюджетных мест приходится именно на инженерные направления, тогда как в среднем по России этот показатель составляет чуть меньше 43%.

Создание комфортных условий для инновационного и технологического бизнеса, для реализации высокотехнологических проектов — еще одно значимое направление в работе команды региона. Центральным звеном этой системы является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина». В этом году он укрепил позиции в числе самых эффективных площадок страны, снова заняв 2 место в XI Национальномрейтинге технопарков России. Резидентами технопарка являются 326 компаний и стартапов. За последние пять лет резиденты получили 66,7 млрдрублей выручки, 119 патентов на свои разработки с товарными знаками и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти. Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, Фонда содействия инновациям. Это помогает привлекать федеральные инструменты поддержки, в том числе гранты, льготное финансирование и др.

В регионе активно развивается отрасль беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр. Сегодня Самарская область входит в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий.

Программы, которые помогают стартапамвстраиваться в закупки крупных компаний и тестировать свои разработки на инфраструктуре промпредприятий, регулярно проводит Минэкономразвития региона. В разные годы партнерами программ выступали АО «АВТОВАЗ», ОАО «РЖД», ОДК «Кузнецов» и др.

​Реализуется масштабный проект строительства международного межвузовского студенческого кампуса. Новая концепция предполагает внедрение в контур проекта полигона, который позволит проводить испытания беспилотных комплексов в круглогодичном режиме.

«В прежней концепции кампус состоял из учебно-лабораторного корпуса и гостиничного комплекса. Теперь их параметры пересмотрены и появились новые объекты. Так, учебно-лабораторный корпус «вырос» на пару тысяч квадратных метров. Мы проектируем его исходя из того, что там будет обучаться более чем пять тысяч студентов в день, а это четыре блока, связанные переходами. В обновленной версии внутри этого корпуса мы предусмотрели технопарк как место для реального сектора экономики. Под него отдали один из четырех блоков», — отметил генеральный директор АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Армен Аракелян.

