Врач призвал россиян готовить и есть пищу из простых ингредиентов

Россиянами необходимо готовить и есть пищу из простых ингредиентов, чтобы не столкнуться с ожирением. Об этом 3 февраля сообщил врач Александр Мясников, пишут "Известия".

«Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и «рыбным днем».<…> Но в СССР людей с избыточным весом было 15%, в сегодняшней России — 44%», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в СССР заболеваемость диабетом второго типа, которая ранее оценивалась в 10 раз ниже, сейчас составляет 11% населения. Мясников связал эту негативную тенденцию с распространением ультрапереработанных продуктов.

"В те времена мы видели, что едим: картошка-картошка, курица-курица, пельмени и котлеты делали сами, зная, что кладем. «Ультрапереработанная» пища была недоступна и добывалась по большому блату.

Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев!" - , призвал доктор.

Фото: freepik.com