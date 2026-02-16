С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека

С 9 по 16 февраля в Самарской области произошло 65 техногенных пожаров. Погибли 3 человека.
9 февраля в результате пожара в частном доме СНТ «Отрада» Ставропольского района погиб мужчина 1967 г.р. Причина пожара устанавливается.
10 февраля в результате пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Самары погиб мужчина 1963 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
13 февраля при пожаре в частном доме, произошедшем в селе Старый Шугнут Исаклинского района погиб мужчина 1981 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
На водных объектах области происшествий не произошло.
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 38 раз.
Зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом на территории городского округа Самара.
Два происшествия зафиксированы в Советском районе. Один инцидент произошел в Кировском районе.
Пострадали 8 человек, из них 7 детей.
Госпитализированы 5 человек (4 ребенка и 1 взрослый). Направлены на амбулаторное лечение 3 ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
