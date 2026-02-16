С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека

С 9 по 16 февраля в Самарской области произошло 65 техногенных пожаров. Погибли 3 человека.



9 февраля в результате пожара в частном доме СНТ «Отрада» Ставропольского района погиб мужчина 1967 г.р. Причина пожара устанавливается.

10 февраля в результате пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Самары погиб мужчина 1963 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

13 февраля при пожаре в частном доме, произошедшем в селе Старый Шугнут Исаклинского района погиб мужчина 1981 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



На водных объектах области происшествий не произошло.



Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 38 раз.



Зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом на территории городского округа Самара.

Два происшествия зафиксированы в Советском районе. Один инцидент произошел в Кировском районе.



Пострадали 8 человек, из них 7 детей.

Госпитализированы 5 человек (4 ребенка и 1 взрослый). Направлены на амбулаторное лечение 3 ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО