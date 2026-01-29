В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона

Сегодня в Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы прошла отчетная конференция Общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области.

Мероприятие собрало ветеранов регионального МЧС России, сотрудников федеральной и областной противопожарной службы, представителей государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» и других организаций.

Ветеранское движение играет ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи и поддержании боевого духа личного состава пожарно-спасательных подразделений региона. Ветераны активно проводят уроки мужества в образовательных учреждениях, участвуют в патриотических акциях и сотрудничают с общественными организациями.

На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.

Председатель Совета ветеранов Николай Кичайкин открыл мероприятие, представив доклад о проделанной работе и обозначив планы на наступивший год. Собравшимся также был продемонстрирован фильм о деятельности ветеранской организации в 2025 году.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по гражданской обороне и защите населения Алексей Крючков, присутствовавший в президиуме, подчеркнул значимость работы ветеранских организаций и выразил благодарность их председателям.

С докладами также выступили председатели ветеранских организаций территориальных подразделений.

В завершение конференции состоялось награждение делегатов почетными дипломами, кубками и памятными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО