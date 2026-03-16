На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары в феврале 2026 года составляет 158 210 руб. Показатель удерживается в диапазоне 155–160 тыс. руб. после выхода к отметкам 160–165 тыс. руб. во второй половине 2025 года. Таким образом, рынок закрепился в новой ценовой зоне, существенно отличающейся от уровней предыдущих лет.

До 2023 года самарский первичный рынок находился преимущественно в диапазоне 100–110 тыс. руб. за квадратный метр. В 2024 году начался переход к 120–140 тыс. руб., что стало этапом ускоренной капитализации. В течение 2025 года динамика усилилась: в сентябре–декабре фиксировались значения свыше 160 тыс. руб., что стало максимальными отметками за весь наблюдаемый период.

Февраль 2026 года демонстрирует стабилизацию на уровне 158 тыс. руб. за квадратный метр. Колебания последних месяцев носят умеренный характер и не выходят за пределы сформированного коридора. Это указывает на завершение фазы резкого роста и переход к более устойчивой модели.

Вторичный рынок также демонстрирует поступательную динамику. В феврале 2026 года средняя стоимость составляет 134 104 руб. за квадратный метр. Год назад показатель находился в диапазоне 120–122 тыс. руб., два года назад — около 110–115 тыс. руб. Таким образом, вторичный сегмент растёт более плавно, но поддерживает общую структуру рынка.

Арендные ставки в феврале 2026 года фиксируются на уровне 23 017 руб. в месяц. В течение 2025 года показатель находился в диапазоне 23–25 тыс. руб., демонстрируя относительную стабильность. По сравнению с 2020–2021 годами, когда ставки опускались ниже 10 тыс. руб., рынок аренды восстановился и закрепился на новом уровне.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отмечает:

«Самара завершила этап перехода к новой ценовой базе. Уровень выше 150 тыс. руб. за квадратный метр стал для первичного рынка рабочим диапазоном. Мы видим стабилизацию после периода ускоренного роста, что говорит о формировании устойчивой структуры спроса и предложения».

Эксперты отмечают, что за последние пять–шесть лет рынок прошёл фазу масштабной трансформации. Если в 2019 году квадратный метр в новостройках оценивался около 50 тыс. руб., то в 2026 году показатель превышает 150 тыс. руб. При этом текущая динамика не демонстрирует резких скачков, характерных для периодов активной экспансии.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
