Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс

В Главное Управление МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жителей города Сызрань. Семья выразила признательность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативную помощь, благодаря которой они смогли вовремя попасть на международный рейс. Один из членов семьи нуждался в срочном лечении на территории иностранного государства.

Инцидент произошел на автодороге «Обход Тольятти». При движении в неблагоприятных погодных условиях, у легкового электромобиля, следовавшего в аэропорт, произошла поломка. Водитель и двое пассажиров оказались в сложной ситуации. Никто из проезжающих мимо автолюбителей не соглашался подвезти их до аэропорта.

По счастливой случайности, вблизи оказался наряд ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Ставропольскому району. Капитаны полиции Александр Шадрин и Шамиль Ханмагомедов предложили свою помощь. Полицейские посадили мужчину и его отца в патрульный автомобиль, и с включенными проблесковыми маячками доставили в аэропорт Курумоч. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали доставку неисправного автомобиля на станцию техобслуживания по месту жительства владельца.

Благодаря грамотным и быстрым действиям полицейских, пассажиры успели на регистрацию и благополучно вылетели к месту назначения. Мужчина поблагодарил стражей порядка за отзывчивость и профессионализм, отметив, что они в прямом смысле слова спасли жизнь его отца, который смог пройти долгожданное лечение.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: если вы оказались в безвыходной ситуации на дороге и нуждаетесь в экстренной помощи, не стесняйтесь обращаться за помощью к сотрудникам полиции.