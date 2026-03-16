На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс

В Главное Управление МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жителей города Сызрань. Семья выразила признательность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативную помощь, благодаря которой они смогли вовремя попасть на международный рейс. Один из членов семьи нуждался в срочном лечении на территории иностранного государства.

Инцидент произошел на автодороге «Обход Тольятти». При движении в неблагоприятных погодных условиях, у легкового электромобиля, следовавшего в аэропорт, произошла поломка. Водитель и двое пассажиров оказались в сложной ситуации. Никто из проезжающих мимо автолюбителей не соглашался подвезти  их до аэропорта.

По счастливой случайности,  вблизи оказался наряд ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Ставропольскому району. Капитаны полиции Александр Шадрин и Шамиль Ханмагомедов предложили свою помощь. Полицейские посадили мужчину и его отца в патрульный автомобиль, и с включенными проблесковыми маячками доставили в аэропорт Курумоч. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали доставку неисправного автомобиля на станцию техобслуживания по месту жительства владельца.

Благодаря грамотным и быстрым действиям полицейских, пассажиры успели на регистрацию и благополучно вылетели к месту назначения. Мужчина поблагодарил стражей порядка за отзывчивость и профессионализм, отметив, что они в прямом смысле слова спасли жизнь его отца, который смог пройти долгожданное лечение.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: если вы оказались в безвыходной ситуации на дороге и нуждаетесь в экстренной помощи, не стесняйтесь обращаться  за помощью к сотрудникам полиции.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
