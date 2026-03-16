Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года

По итогам 2025 года число банкоматов в России достигло самого низкого показателя с начала десятилетия, снизившись до уровня примерно десятилетней давности. Об этом 16 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

"По состоянию на 1 января 2026 года в стране насчитывалось 138 028 устройств самообслуживания. Это самый низкий показатель с середины 2010 года, когда в России было зарегистрировано около 139 тыс. банкоматов", – говорится в сообщении.

Количество банкоматов за 2025 год сократилось еще на 5,9 тысячи аппаратов, причем темпы снижения оказались наименьшими с 2020-го, когда исчезновение терминалов исчислялось менее значительным числом – 2,6 тысячи штук.

В предыдущие два года сокращение сети банкоматов продолжалось активно: в 2024 году количество банкоматов уменьшилось на 7 тысяч, а в 2023 году – на 2,9 тысячи банкоматов. Тенденция уменьшения количества банкоматов продолжается уже более 10 лет подряд.

Максимальное число активных банкоматов наблюдалось в середине 2014 года, когда оно составляло около 235,5 тысячи единиц. С тех пор идет постепенное уменьшение численности аппаратов.