Главные новости:
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Разработчики отечественного голосового робота для УК в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием

114
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.

В четверг, 12 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.

Во встрече также приняли участие директор Православной классической гимназии города Тольятти протоиерей Дмитрий Лескин, секретарь Самарской епархии иеромонах Феодор (Будаев), члены регионального правительства. Обсуждались вопросы развития и поддержки религиозной организации «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

«В этом году, 30 марта, Самарской епархии исполняется 175 лет. По-настоящему значимая дата, – подчеркнул глава региона, обращаясь к присутствующим. – У нас очень много совместных проектов. Сегодня обсудим дальнейшее развитие, а также подготовку дорожной карты взаимодействия на ближайшие несколько лет».

Вячеслав Федорищев акцентировал, что между региональным правительством и епархией выстроено конструктивное взаимодействие. В настоящее время в Самарской области зарегистрировано свыше 700 религиозных организаций, из которых 485 относятся к Русской православной церкви.

Со своей стороны, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий поблагодарил за эффективную работу и возможность взаимодействия с областным правительством. «Я уже неоднократно отмечал, что в Самарской области взаимодействие между губернской властью и Русской православной церковью находится на очень высоком уровне», – сказал митрополит.

В Год единства народов России, объявленный Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, Самарская епархия продолжает играть особую роль в укреплении традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, вносит значительный вклад в сохранение исторического и культурного наследия России, воспитание подрастающего поколения.

В ходе встречи митрополит Феодосий рассказал о деятельности и планах развития Самарской епархии.

Участники подробно рассмотрели действующие механизмы поддержки религиозных организаций в регионе, обсудили предложения и возможные пути их реализации.

Губернатор выразил готовность правительства Самарской области оказывать необходимое содействие.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты Самара

