В областном правительстве обсудили подготовку к летнему сезону

Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Выборы в Самарской области

В областном правительстве обсудили подготовку к летнему сезону

233
В Самаре состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к летнему сезону 2026 года и вопросам комплексного благоустройства туристических объектов.

В Самаре под председательством врио заместителя Губернатора Самарской области Вячеслава Романова состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к летнему сезону 2026 года и вопросам комплексного благоустройства туристических объектов. В обсуждении приняли участие врио министра градостроительной политики региона Андрей Грачев, врио министра туризма Екатерина Матвеева, первый заместитель Главы г.о. Самара Юлия Ашуркова, а также руководители профильных департаментов и муниципальных предприятий.
Одной из тем встречи стала организация предстоящего пляжного сезона на территории городского округа Самара. Руководитель департамента городского хозяйства Евгений Владимирский и директор МУП «Самарская набережная» Артемий Анисимов доложили о ходе подготовительных работ. 
В настоящее время администрацией Самары уже запущены процедуры по закупке песка, муниципальный контракт планируется заключить до конца февраля. Объем поставки песка будет увеличен по сравнению с предыдущим сезоном. Для обустройства пляжей будет использовано как существующее оборудование, так и дополнительные объекты, закупленные с учетом обращений жителей по итогам сезона-2025.
Вячеслав Романов поручил администрации Самары в кратчайшие сроки представить детальную «дорожную карту» по подготовке и проведению пляжного сезона. «Важно, чтобы все структуры, задействованные в процессе, имели актуальную информацию. Также необходимо передать в министерство туризма схему размещения всех объектов, включая точки общепита. Особое внимание следует уделить визуальному оформлению пространства, так как это напрямую работает на привлечение туристов», — подчеркнул он.
Отдельным вопросом совещания стало внедрение единых стандартов благоустройства. Врио министра градостроительной политики Андрей Грачев сообщил, что министерством уже разработаны дизайн-код и стандарты благоустройства для муниципальных образований, которые носят рекомендательный характер. 
«Муниципалитеты взяли эти документы в работу. Кроме того, до конца марта по поручению Губернатора мы должны разработать правила благоустройства. Все эти меры направлены на то, чтобы в наших городах и поселках было комфортно и эстетически привлекательно», — отметил Андрей Грачев.
Вячеслав Романов акцентировал необходимость формирования единого визуального восприятия региона. «Сейчас в каждом муниципалитете свой взгляд на цвета, формы и позиционирование. Необходимо собрать это в единую картину. Дано поручение: единым оператором по вопросам дизайн-кода для муниципалитетов становится министерство градостроительной политики», — заявил он.
В рамках совещания также были рассмотрены перспективы благоустройства центральной пешеходной улицы Самары – Ленинградской, возможные сроки реконструкции причальных стенок речного вокзала с учетом обслуживания круизных судов и организация удобного парковочного пространства в районе речного вокзала.
Кроме того, был затронут вопрос проведения единого дня официального открытия летнего туристического сезона: «Сейчас дорабатывается идейная составляющая, ведем переговоры со всеми возможными участниками. Хотим, чтобы получилось красиво, интересно и зрелищно», - рассказала врио министра туризма Екатерина Матвеев.  

Теги: Акценты Самара

