Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В регионе в 2026 году продолжится создание комфортных условий для жизни на сельских территориях

248
С 2026 года стартует реализация долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов — сел Большая Глушица и Большая Черниговка.

В 2026 году в регионе будет продолжена масштабная работа по повышению качества жизни на селе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». На реализацию мероприятий программы в этом году планируется направить почти 1,78 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.
Развитие сельских территорий является одним из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, который неоднократно подчеркивал важность привлечения федеральных средств на эти цели.
Финансирование позволит продолжить начатые проекты и запустить новые, направленные на модернизацию инфраструктуры, улучшение жилищных условий и создание современной социальной среды в сельских поселениях региона.
Особое внимание будет уделено завершению ключевых инфраструктурных объектов. В селе Большая Глушица Большеглушицкого района планируется завершить реконструкцию канализационных очистных сооружений мощностью 680 кубометров в сутки, а также ремонт водопровода и тепловых сетей. В Нефтегорске продолжится модернизация социальной инфраструктуры: завершится капитальный ремонт детского сада и теплосетей, начнется реконструкция школы и строительство крытого катка. 
С 2026 года стартует реализация долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов — сел Большая Глушица и Большая Черниговка.
Важным направлением работы станет обеспечение жильем сельских жителей и специалистов. В селе Большая Черниговка для пяти семей планируется приобрести жилье общей площадью 378 квадратных метров по договору найма, а еще 12 семей получат социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Завершатся работы по обустройству площадок под компактную жилую застройку в Красноярском и Сергиевском районах.
Также в 2026 году будет реализовано 53 проекта по благоустройству общественных пространств и отремонтировано 2,16 км автомобильных дорог в селе Большая Глушица.
Комплексное обустройство сел на основе консолидации государственных программ и национальных проектов будет осуществляться по долгосрочным планам развития до 2030 года, формируя современный облик сельских территорий и делая их привлекательными для жизни, работы и инвестиций.
В регионе продолжится работа и по привлечению внебюджетных средств. В 2025 году предприниматели направили на благоустройство территорий почти 80 млн рублей. Предприятия, участвующие в софинансировании госпрограмм, получают право на инвестиционный налоговый вычет.

 

Фото – минсельхоз Самарской области

