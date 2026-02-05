В регионе в 2026 году продолжится создание комфортных условий для жизни на сельских территориях

В 2026 году в регионе будет продолжена масштабная работа по повышению качества жизни на селе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». На реализацию мероприятий программы в этом году планируется направить почти 1,78 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Развитие сельских территорий является одним из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, который неоднократно подчеркивал важность привлечения федеральных средств на эти цели.

Финансирование позволит продолжить начатые проекты и запустить новые, направленные на модернизацию инфраструктуры, улучшение жилищных условий и создание современной социальной среды в сельских поселениях региона.

Особое внимание будет уделено завершению ключевых инфраструктурных объектов. В селе Большая Глушица Большеглушицкого района планируется завершить реконструкцию канализационных очистных сооружений мощностью 680 кубометров в сутки, а также ремонт водопровода и тепловых сетей. В Нефтегорске продолжится модернизация социальной инфраструктуры: завершится капитальный ремонт детского сада и теплосетей, начнется реконструкция школы и строительство крытого катка.

С 2026 года стартует реализация долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов — сел Большая Глушица и Большая Черниговка.

Важным направлением работы станет обеспечение жильем сельских жителей и специалистов. В селе Большая Черниговка для пяти семей планируется приобрести жилье общей площадью 378 квадратных метров по договору найма, а еще 12 семей получат социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Завершатся работы по обустройству площадок под компактную жилую застройку в Красноярском и Сергиевском районах.

Также в 2026 году будет реализовано 53 проекта по благоустройству общественных пространств и отремонтировано 2,16 км автомобильных дорог в селе Большая Глушица.

Комплексное обустройство сел на основе консолидации государственных программ и национальных проектов будет осуществляться по долгосрочным планам развития до 2030 года, формируя современный облик сельских территорий и делая их привлекательными для жизни, работы и инвестиций.

В регионе продолжится работа и по привлечению внебюджетных средств. В 2025 году предприниматели направили на благоустройство территорий почти 80 млн рублей. Предприятия, участвующие в софинансировании госпрограмм, получают право на инвестиционный налоговый вычет.

Фото – минсельхоз Самарской области