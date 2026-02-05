Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
«Самарский бизнес-инкубатор» проводит 64-й конкурс на резидентство

201
«Самарский бизнес-инкубатор» объявляет конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Главная, д. 3/5.

«Самарский бизнес-инкубатор» объявляет конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Главная, д. 3/5.

Наградой для победителей станет аренда офисного помещения площадью от 17 до 52 кв.м. 

Размещение в «Самарском бизнес-инкубаторе» – это реальная возможность для «молодых» предпринимателей сэкономить на аренде и обустройстве офисов, а также получить профессиональную юридическую и бухгалтерскую поддержку.

Преимущества:
- Размер арендной платы за 1 кв.м./ месяц – от 161,02 рублей
- Помещения оборудованы компьютерной и оргтехникой, офисной мебелью
- В стоимость аренды входят коммунальные платежи, уборка и услуги круглосуточной охраны
- Большая бесплатная парковка
- Право пользования на безвозмездной основе залами для переговоров с размещением до 300 человек

Будущими резидентами могут стать предприниматели, зарегистрированные на территории г.о. Самары и ведущие свою деятельность не более 3 лет.

Конкурсная документация размещена на сайте www.torgi.gov.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.03.2026

По вопросам участия в конкурсе можно связаться по телефону: 8 (846) 205 25 51 и по электронной почте: info@sbi63.ru

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Весь список