«Самарский бизнес-инкубатор» проводит 64-й конкурс на резидентство

«Самарский бизнес-инкубатор» объявляет конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Главная, д. 3/5.

Наградой для победителей станет аренда офисного помещения площадью от 17 до 52 кв.м.

Размещение в «Самарском бизнес-инкубаторе» – это реальная возможность для «молодых» предпринимателей сэкономить на аренде и обустройстве офисов, а также получить профессиональную юридическую и бухгалтерскую поддержку.

Преимущества:

- Размер арендной платы за 1 кв.м./ месяц – от 161,02 рублей

- Помещения оборудованы компьютерной и оргтехникой, офисной мебелью

- В стоимость аренды входят коммунальные платежи, уборка и услуги круглосуточной охраны

- Большая бесплатная парковка

- Право пользования на безвозмездной основе залами для переговоров с размещением до 300 человек

Будущими резидентами могут стать предприниматели, зарегистрированные на территории г.о. Самары и ведущие свою деятельность не более 3 лет.

Конкурсная документация размещена на сайте www.torgi.gov.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.03.2026

По вопросам участия в конкурсе можно связаться по телефону: 8 (846) 205 25 51 и по электронной почте: info@sbi63.ru

Фото: пресс-служба администрации Самары