В САТОБ состоялся концерт заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской

Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
В САТОБ состоялся концерт заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской

227
4 февраля в САТОБ состоялся концерт «Новый год. Новая эпоха» – музыкальный вечер заслуженной артистки России, заслуженной артистки Самарской области, профессора Ичуньского университета Татьяны Гайворонской.

4 февраля на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся концерт «Новый год. Новая эпоха» – музыкальный вечер заслуженной артистки России, заслуженной артистки Самарской области, профессора Ичуньского университета Татьяны Гайворонской и студентов совместной образовательной программы Самарского государственного социально-педагогического университета и Ичуньского университета Китайской Народной Республики по профилю «Музыкальное образование».
Концерт стал продолжением открытого мастер-класса Татьяны Гайворонской и заметным событием в культурной жизни Самары, подчеркнув значимость профессионального и творческого обмена между Россией и Китаем. В 2026 году стартуют юбилейные, десятые перекрёстные Годы сотрудничества двух стран в сфере образования, и подобные инициативы на региональном уровне становятся важной частью этого процесса.
«Сегодняшний вечер – торжество музыки и дружбы. Очень важно уметь дружить и ценить это. Счастье, что наши страны стали близкими партнёрами. Мы видим, как взаимно обогащаемся, как рождаются новые таланты. Чужих детей не бывает – и в России, и в Китае молодёжь находит тёплый приём. Это нужно беречь и развивать. Новая эпоха – это новое поколение, которое мы сегодня воспитываем», – подчеркнула заслуженная артистка России и Самарской области Татьяна Гайворонская.
Самарский государственный социально-педагогический университет реализует совместную образовательную программу с Ичуньским университетом (КНР) с 2019 года. Первый выпуск бакалавров, получивших два диплома о высшем образовании – российского и китайского, состоялся в 2025 году. Участие студентов в концертной программе на сцене одного из ведущих музыкальных театров страны стало для них редкой и значимой профессиональной практикой.
В приветственных словах ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина отметила, что концерт – это по-настоящему важное событие. Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступают китайские студенты, обучающиеся в самарском педагогическом университете.
Председатель Самарского регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская добавила, что культура это то, что нас объединяет,  и то, что позволяет лучше узнать народ, его традиции. 
Программа концерта объединила произведения русской и европейской классики. Прозвучали вокальные номера Дж. Верди, Дж. Пуччини и              Н. Римского-Корсакова, а также фортепианные сочинения И. Пахельбеля,            Н. Метнера и Ф. Листа. Особое место в программе заняли выступления Татьяны Гайворонской, исполнившей арию Тоски из оперы «Флория Тоска» Дж. Пуччини, арию Кумы Настасьи из оперы П. Чайковского «Чародейка» и романс П. Чайковского «День ли царит». Фортепианную партию в ряде номеров сопровождала лауреат международных конкурсов Антонина Зайнутдинова и Наталия Фролова. Ярким акцентом вечера стали сольные фортепианные выступления народной артистки Федеративной Республики Нигерия, профессора, лауреата международных конкурсов Марии Ассеевой. Ведущая концерта – Александра Борзых. 
Завершая вечер, Татьяна Гайворонская вручила участникам мастер-класса и студентам совместной образовательной программы – Цао Цзялэ, Се Юйтун, Хуан Чао, Цзэн Суй, Фэн Луши, Лю Цзиньсуань, выступившим в концертной программе, сертификаты о его прохождении, а также пригласительные билеты на спектакль Самарского академического театра оперы и балета, в котором она исполнит главную партию. Этот жест стал продолжением педагогического диалога и важным знаком поддержки молодых исполнителей.

 

Фото:  Анна Рубакова

Теги: Самара

