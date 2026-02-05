В САТОБ состоялся концерт заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской

4 февраля на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся концерт «Новый год. Новая эпоха» – музыкальный вечер заслуженной артистки России, заслуженной артистки Самарской области, профессора Ичуньского университета Татьяны Гайворонской и студентов совместной образовательной программы Самарского государственного социально-педагогического университета и Ичуньского университета Китайской Народной Республики по профилю «Музыкальное образование».

Концерт стал продолжением открытого мастер-класса Татьяны Гайворонской и заметным событием в культурной жизни Самары, подчеркнув значимость профессионального и творческого обмена между Россией и Китаем. В 2026 году стартуют юбилейные, десятые перекрёстные Годы сотрудничества двух стран в сфере образования, и подобные инициативы на региональном уровне становятся важной частью этого процесса.

«Сегодняшний вечер – торжество музыки и дружбы. Очень важно уметь дружить и ценить это. Счастье, что наши страны стали близкими партнёрами. Мы видим, как взаимно обогащаемся, как рождаются новые таланты. Чужих детей не бывает – и в России, и в Китае молодёжь находит тёплый приём. Это нужно беречь и развивать. Новая эпоха – это новое поколение, которое мы сегодня воспитываем», – подчеркнула заслуженная артистка России и Самарской области Татьяна Гайворонская.

Самарский государственный социально-педагогический университет реализует совместную образовательную программу с Ичуньским университетом (КНР) с 2019 года. Первый выпуск бакалавров, получивших два диплома о высшем образовании – российского и китайского, состоялся в 2025 году. Участие студентов в концертной программе на сцене одного из ведущих музыкальных театров страны стало для них редкой и значимой профессиональной практикой.

В приветственных словах ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина отметила, что концерт – это по-настоящему важное событие. Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступают китайские студенты, обучающиеся в самарском педагогическом университете.

Председатель Самарского регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская добавила, что культура это то, что нас объединяет, и то, что позволяет лучше узнать народ, его традиции.

Программа концерта объединила произведения русской и европейской классики. Прозвучали вокальные номера Дж. Верди, Дж. Пуччини и Н. Римского-Корсакова, а также фортепианные сочинения И. Пахельбеля, Н. Метнера и Ф. Листа. Особое место в программе заняли выступления Татьяны Гайворонской, исполнившей арию Тоски из оперы «Флория Тоска» Дж. Пуччини, арию Кумы Настасьи из оперы П. Чайковского «Чародейка» и романс П. Чайковского «День ли царит». Фортепианную партию в ряде номеров сопровождала лауреат международных конкурсов Антонина Зайнутдинова и Наталия Фролова. Ярким акцентом вечера стали сольные фортепианные выступления народной артистки Федеративной Республики Нигерия, профессора, лауреата международных конкурсов Марии Ассеевой. Ведущая концерта – Александра Борзых.

Завершая вечер, Татьяна Гайворонская вручила участникам мастер-класса и студентам совместной образовательной программы – Цао Цзялэ, Се Юйтун, Хуан Чао, Цзэн Суй, Фэн Луши, Лю Цзиньсуань, выступившим в концертной программе, сертификаты о его прохождении, а также пригласительные билеты на спектакль Самарского академического театра оперы и балета, в котором она исполнит главную партию. Этот жест стал продолжением педагогического диалога и важным знаком поддержки молодых исполнителей.

Фото: Анна Рубакова