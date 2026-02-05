Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
ГЖИ Самарской области и компания Doma.ai подписали соглашение об использовании сервиса «Домклик»

215
Жители региона теперь могут использовать сервис «Домклик» для оперативного обращения в управляющие организации по вопросам, связанным с жилищными условиями и услугами.

Жители региона теперь могут использовать сервис «Домклик» для оперативного обращения в управляющие организации по вопросам, связанным с жилищными условиями и услугами. Такой подход позволяет не только упростить процедуру подачи обращений, но и сделать её более доступной для каждого жителя.
Ключевой фокус решений — удобство жителей и контроль качества исполнения. Собственнику квартиры не потребуется звонить или писать в чаты управляющей компании, чтобы сообщить о проблеме. Достаточно зайти в профиль своего дома в приложении «Домклик» и оставить заявку — например, о неисправности лифта, протечке или отсутствии освещения. Обращение автоматически поступит в отраслевое решение Сбера на платформе Doma.ai, которым пользуется управляющая компания, и сразу распределится между ответственными исполнителями.
Это важный шаг, так как именно управляющие организации несут прямую ответственность за качество предоставляемых жилищных услуг. Управляющие организации обязаны оперативно реагировать на обращения граждан, отрабатывая их в установленные сроки. Важно, чтобы управляющие организации не просто фиксировали заявки, но и принимали меры для их решения, что создаст доверие со стороны граждан.

Если управляющая компания не сможет отработать заявку в установленный срок, задача по контролю перейдет к ГЖИ. Это значит, что ГЖИ будет осуществлять мониторинг и контроль за качеством исполнения обязательств УО, что введет дополнительный уровень ответственности со стороны управляющих компаний. ГЖИ, как надзорный орган, заинтересован в соблюдении прав граждан и улучшении жилищных условий.
«Данное соглашение представляет собой важный шаг к улучшению качества взаимодействия между гражданами и управляющими компаниями. Оно не только упрощает процесс подачи заявок, но и создает дополнительные механизмы контроля и ответственности. Благодаря высокотехнологичным решениям, предоставляемым платформой, процесс управления жилищным фондом может стать более прозрачным, эффективным и доступным для каждого жителя», – отметил врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.
«Сервис «Домклик» предлагает пользователям интуитивно понятный интерфейс, который минимизирует время, необходимое для оформления обращения. Благодаря этому, граждане могут легко сообщать о проблемах, например, с качеством жилищных услуг, такими как отопление, водоснабжение, уборка подъездов и т. д. Таким образом, соглашение открывает новые горизонты для улучшения качества жизни граждан и контроля за исполнением обязательств управляющими компаниями», – прокомментировал коммерческий директор ООО "ДОМА" Павел Соколов.
Внедрение электронных решений также может обеспечить более высокую степень прозрачности в деятельности УО. Граждане, имея доступ к информации о времени реагирования на их обращения и о том, какие меры были приняты, получат возможность более активно контролировать работу управляющих компаний. Это создаст здоровую конкурентную среду, когда УО будет стремиться предоставлять качественные услуги, чтобы не потерять доверие граждан.
ГЖИ Самарской области, получила возможность контроля над обращениями, и будет осуществлять регулярный мониторинг всех поступающих заявок и уровней их обработки УО.
Практическое знакомство с возможностями сервисов прошло в рамках отраслевого семинара для управляющих компаний Самарской области. Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога между управляющими компаниями, разработчиками цифровых решений и органами власти.
В ходе семинара Сбер представил новый цифровой продукт для управляющих компаний, реализованный в отраслевом решении Сбера для ЖКХ на платформе Doma.ai. Участники на практике увидели, как цифровые сервисы помогают выстроить сквозной и прозрачный процесс работы с обращениями жителей, а также упростить соблюдение нормативных требований, в том числе Постановления Правительства РФ № 416.
Также в рамках семинара были представлены дополнительные цифровые инструменты для жителей и управляющих компаний:
- функция «Переоформление лицевых счетов» переводит в онлайн одну из самых трудоёмких и бумажных процедур — например, при смене собственника или объединении счетов. Житель подаёт заявку через «Домклик», а управляющая компания получает корректно структурированные данные, что сокращает сроки обработки и количество ошибок; 
- канал «Новости УК» позволяет управляющим компаниям напрямую информировать жителей о собраниях, плановых работах, отключениях и других важных событиях — информация поступает в раздел «Дом» в приложении «Домклик». 

 

Фото: пресс-служба ГЖИ СО

