С 2026 года расширяются налоговые льготы за занятия спортом

В 2022 году жители России получили право возвращать часть денег, потраченных на посещение спортивных секций и фитнес-клубов, с помощью оформления социального налогового вычета. С 2026 года число организаций, клиенты которых смогут получить такой вычет, возрастет.

Суть налогового вычета в том, что государство возвращает гражданам часть уплаченного налога НДФЛ пропорционально затратам на физическую активность. Размер расходов, за которые можно получить компенсацию, составляет 150 тысяч рублей за год.

Получить такую льготу могут все работающие налогоплательщики, оплатившие спортивные занятия себе, несовершеннолетним детям или студентам дневных отделений вузов младше 24 лет. Главное условие – организация, оказавшая услугу, должна входить в специальный перечень Минспорта России.

- Когда мы узнали, что появилась такая возможность – оформлять налоговый вычет за спорт, то сразу же решили подать документы на включение в перечень, - поделился мастер спорта международного класса Александр Кудашев, основатель самарской «Академии плавания Александра Кудашева». - Для людей это дополнительный стимул приходить к нам заниматься спортом и уменьшить свои затраты. В прошлом году 15% наших клиентов обратились к нам для оформления документов на налоговый вычет. Многим кажется, что это сложно, но на самом деле это занимает совсем не много времени. Стараемся доносить до клиентов эту информацию, надеюсь, что число получающих вычет будет расти.

Физкультурно-спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям Самарской области, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основной, теперь стало проще попасть в данный перечень: Министерство спорта России упростило процедуру его формирования и продлило сроки приема документов.

- В настоящее время мы формируем такой список для направления в Минспорт РФ, - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. - Здоровый образ жизни сейчас востребован. Поэтому я хотела бы обратить внимание всех предпринимателей, оказывающих физкультурно-спортивные услуги, фитнес-клубов, которые сейчас пользуются огромным спросом среди жителей Самарской области, что у них сейчас есть возможность попасть в список организаций, клиенты которых имеют право воспользоваться налоговым вычетом.

Организации и предприниматели могут подать документы для включения в данный перечень в текущем году в министерство спорта Самарской области в срок до 17 февраля. Дополнительная информация по телефону: 8(846)214-72-69.

Также с 2025 года введена дополнительная мера поддержки населения – стандартизированный вычет для тех, кто успешно выполнил нормы ГТО и прошел медицинское обследование в рамках диспансеризации в одном календарном году. При оформлении такой льготы 18 000 рублей из заработной платы не будут подлежать налогообложению НДФЛ.

Возможность получения налогового вычета за занятия спортом предоставляется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО