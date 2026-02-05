За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 11 пожаров



в том числе:



загорание кровли частного дома на площади 10 кв.м в Кировском районе г. Самары.

загорание домашних вещей в квартире на площади 10 кв.м в Октябрьском районе г.о. Самары. Погибла женщина 1948 г.р.

загорание четырехквартирного дома на площади 200 кв.м в п. Приморский м.р. Ставропольский.

загорание частного дома на площади 200 кв.м в г.о. Чапаевск.

загорание частного дома на площади 70 кв.м. в с. Подстепки м.р. Ставропольский.

загорание сарая на площади 40 кв.м. в п. Смышляевка м.р. Волжский.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО