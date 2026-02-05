За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.91
-0.07
EUR 91.11
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров

221
В Чапаевске горел частный дом на площади 200 кв.м.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 11 пожаров

в том числе:

загорание кровли частного дома на площади 10 кв.м в Кировском районе г. Самары.
загорание домашних вещей в квартире на площади 10 кв.м в Октябрьском районе г.о. Самары. Погибла женщина 1948 г.р.
загорание четырехквартирного дома на площади 200 кв.м в п. Приморский м.р. Ставропольский.
загорание частного дома на площади 200 кв.м в г.о. Чапаевск.
загорание частного дома на площади 70 кв.м. в с. Подстепки м.р. Ставропольский.
загорание сарая на площади 40 кв.м. в п. Смышляевка м.р. Волжский.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.

На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Недавно сотрудники ГИМС посетили ряд школ в Сызрани, где провели уроки безопасности.
04 февраля 2026, 17:51
Инспекторы Центра ГИМС СО продолжает уроки безопасности для школьников
Недавно сотрудники ГИМС посетили ряд школ в Сызрани, где провели уроки безопасности. Общество
441
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.
29 января 2026, 19:35
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО. Общество
639
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
29 января 2026, 17:59
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период. Общество
547
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
Весь список