Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей

В четверг, 29 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757. В нем приняли участие члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, военного комиссариата, Министерства обороны РФ.

На заседании губернатор Вячеслав Федорищев объявил о решении по дополнительной поддержке тех, кто отправляется из Самарской области защищать Родину.

«С 1 февраля единовременная региональная выплата гражданам после заключения контракта с военным комиссариатом Самарской области или пунктом отбора на военную службу по контракту Самары повышается до 2,2 млн рублей. С учетом федеральной выплаты общая сумма составит 2,6 млн рублей. Эти же выплаты будут распространяться и на военнослужащих по призыву, призванных из Самарской области и заключивших контракт с командиром воинской части», – сообщил глава Самарской области.

Также по инициативе глав ряда городов и районов вводится муниципальная выплата в размере от 100 до 200 тыс рублей в зависимости от территории. Это выплата за содействие по привлечению на службу по контракту.

«Она будет обеспечиваться совместно с ведущими предприятиями. Самара и Тольятти такое решение уже приняли, в ближайшее время оно будет нормативно оформлено. Остальные муниципалитеты вопрос отрабатывают. Аналогичная разовая выплата, 100 тысяч рублей, сохраняется и на региональном уровне», – сказал Вячеслав Федорищев.

«Самарская область всегда выполняла поставленные задачи как в обеспечении безопасности региона, так и по линии Минобороны. Их выполнение – наш безусловный приоритет», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Подробности о заключении контракта на военную службу можно узнать:

- на горячей линии Самарской области по отбору граждан на военную службу:

тел.: 8 800 2019 117

- в пункте отбора на военную службу: Самара, ул. Ленинская, 147,

тел.: 8 846 332 39 37

- в военном комиссариате по месту нахождения.

Фото: «Волжская коммуна»