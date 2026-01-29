Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей

95
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.

В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757. В нем приняли участие члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, военного комиссариата, Министерства обороны РФ.

На заседании губернатор Вячеслав Федорищев объявил о решении  по дополнительной поддержке тех, кто отправляется из Самарской области защищать Родину. 

«С 1 февраля единовременная региональная выплата гражданам после заключения контракта с военным комиссариатом Самарской области или пунктом отбора на военную службу по контракту Самары повышается до 2,2 млн рублей. С учетом федеральной выплаты общая сумма составит 2,6 млн рублей. Эти же выплаты будут распространяться и на военнослужащих по призыву, призванных из Самарской области и заключивших контракт с командиром воинской части», – сообщил глава Самарской области.

Также по инициативе глав ряда городов и районов вводится муниципальная выплата в размере от 100 до 200 тыс рублей в зависимости от территории. Это выплата за содействие по привлечению на службу по контракту.

«Она будет обеспечиваться совместно с ведущими предприятиями. Самара и Тольятти такое решение уже приняли, в ближайшее время оно будет нормативно оформлено. Остальные муниципалитеты вопрос отрабатывают. Аналогичная разовая выплата,  100 тысяч рублей, сохраняется и на региональном уровне», – сказал Вячеслав Федорищев. 
«Самарская область всегда выполняла поставленные задачи как в обеспечении безопасности региона, так и по линии Минобороны. Их выполнение – наш безусловный приоритет», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. 

Подробности о заключении контракта на военную службу можно узнать: 

- на горячей линии Самарской области по отбору граждан на военную службу:
тел.: 8 800 2019 117

 - в пункте отбора на военную службу: Самара, ул. Ленинская, 147, 
тел.: 8 846 332 39 37

- в военном комиссариате по месту нахождения.

 

Фото:  «Волжская коммуна»

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026, 17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов. Политика
162
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026, 17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области. Политика
477
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026, 15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям... Политика
504
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
62
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
185
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
213
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
480
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
506
Весь список