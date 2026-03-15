Тольяттинский "Акрон" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1

15 марта футболисты грозненского "Ахматом" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура, передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

У "Ахмата" гол забил Георгий Мелкадзе. "Акрон" отыгрался благодаря мячу Артема Дзюбы. Гости играли в меньшинстве с 49-й минуты после удаления Исмаэла Силвы.

"Акрон" (22 очка) располагается на 10-й позиции в таблице.

В следующем туре тольяттинцы 22 марта сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

Фото: freepik.com