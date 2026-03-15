В Самаре на «Чайке» завершился фестиваль ГТО

На трассах СШ «Чайка» прошел второй, региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения.

Фестиваль посвящен 95-летию исторического всесоюзного комплекса ГТО.

В соревнованиях приняли участие 25 команд из разных городов и районов Самарской области, составленные из участников 20-59 лет. В программу фестиваля вошли зимняя эстафета с элементами бега, лыжных гонок, стрельбы, спортивного ориентирования и силовых испытаний ГТО, а также соревнования по перетягиванию каната.

Личное первенство:

20-34 года

Диана Антипова (Челно-Вершинский район)

Ярослав Антипов (Челно-Вершинский район)

35-49 лет

Мария Маркина (Самара, ФК «Лига Гора»)

Дмитрий Корнеев (Самара, «КНПЗ»)

50-59 лет

Ольга Кудряшова (Шенталинский район)

Виктор Логинов (Шенталинский район)

Перетягивание каната:

Нефтегорский район

Челно-Вершинский район

Кинель-Черкасский район

Командное первенство:

Челно-Вершинский район

Самара, ФК «Лига Гора»

Самара, «КНПЗ»

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО