В Самаре на «Чайке» завершился фестиваль ГТО

На трассах СШ «Чайка» прошел второй, региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения.
Фестиваль посвящен 95-летию исторического всесоюзного комплекса ГТО.
В соревнованиях приняли участие 25 команд из разных городов и районов Самарской области, составленные из участников 20-59 лет. В программу фестиваля вошли зимняя эстафета с элементами бега, лыжных гонок, стрельбы, спортивного ориентирования и силовых испытаний ГТО, а также соревнования по перетягиванию каната.
Личное первенство:
20-34 года
Диана Антипова (Челно-Вершинский район)
Ярослав Антипов (Челно-Вершинский район)
35-49 лет
Мария Маркина (Самара, ФК «Лига Гора»)
Дмитрий Корнеев (Самара, «КНПЗ»)
50-59 лет
Ольга Кудряшова (Шенталинский район)
Виктор Логинов (Шенталинский район)
Перетягивание каната:
Нефтегорский район
Челно-Вершинский район
Кинель-Черкасский район
Командное первенство:
Челно-Вершинский район
Самара, ФК «Лига Гора»
Самара, «КНПЗ»
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО