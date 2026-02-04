Я нашел ошибку
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором «ОДК-Кузнецов» Олегом Выдумлевым

250
Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года.

В правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с заместителем генерального директора – управляющим директором ПАО «ОДК-Кузнецов» Олегом Выдумлевым. В ходе диалога стороны подвели итоги деятельности предприятия в 2025 году и обсудили планы на ближайшую перспективу.

В начале встречи глава региона отметил, что Олег Выдумлев возглавил одно из ключевых предприятий промышленного комплекса Самарской области.

«Объем задач, которые стоят перед предприятием, колоссален, – акцентировал Вячеслав Федорищев. – При этом точно знаю, что те перспективные заделы, которые сейчас реализуются, особенно в области обеспечения нашего энергетического комплекса, включая «Газпром» и другие системообразующие предприятия нефтегазового сектора, выполняются».

Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года. В ходе визита глава государства провел совещание по вопросам развития двигателестроения на площадке опытно-конструкторского бюро.

На встрече Вячеслав Федорищев подчеркнул стратегическое значение предприятия, входящего в холдинг «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех» и являющегося одним из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, для промышленного комплекса региона и всей страны.

Олег Выдумлев доложил: в 2025 году предприятие на 100% выполнило все обязательства перед заказчиками. Управляющий директор также обозначил первоочередные задачи на текущий период.
Как рассказал руководитель предприятия, одним из важных итогов стало завершение первого этапа разработки двигателя мощностью 32 мегаватта, предназначенного для обеспечения нужд энергетической отрасли. «Задача на 2026 год – поставить первые серийные образцы в рамках разработанных двигателей, – дополнил Олег Выдумлев. – Также обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками по всем программам».

Для достижения поставленных целей, по мнению управляющего директора, необходима оптимизация и интенсификация всех производственных процессов, увеличение выработки на предприятии и максимально четкое использование кадрового потенциала.

«2025 год закончился достаточно успешно с точки зрения деятельности предприятия и в целом экономики региона», – констатировал Вячеслав Федорищев.

Глава региона выразил готовность правительства Самарской области оказывать необходимое содействие в решении ключевых задач предприятия, в том числе в рамках работы комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», которую возглавляет Вячеслав Федорищев.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты ОДК-Кузнецов Самара

