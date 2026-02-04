Я нашел ошибку
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В Самарской области состоялся запуск первого в регионе маршрута научно-популярного туризма – "Крылья науки"

409
"Цель – привлечь в Самарскую область талантливых абитуриентов, фанатов науки и технологий"

В Самарской области состоялся запуск первого в регионе маршрута научно-популярного туризма – "Крылья науки": точкой входа выступил Самарский университет им. Королёва. Именно с инновационных лабораторий организаторы предложили школьникам начать изучение аэрокосмической промышленности в регионе. Участники экскурсии входят в областной детский совет по туризму. Они не только посетили лаборатории Центра аддитивного производства общего доступа и узнали о ряде уникальных энергоустановок Центра истории авиационных двигателей, но и обсудили развитие маршрута с представителями областного правительства – Марком Шлеенковым, врио министра науки и высшего образования, и Екатериной Матвеевой, врио министра туризма.
"Нас очень интересует обратная связь по этому маршруту: что получилось, а что нужно добавить, чтобы сделать эту экскурсию запоминающейся?" – обратилась к детям Екатерина Матвеева.
Первое пожелание от аудитории: "Нужен интерактив! Было бы здорово самим "вырастить" сувенир!" "Это реализуемо! – тут же отреагировал директор института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Виталий Смелов. – Но такой мастер-класс займет не меньше четырех часов. Ровно столько времени требуется на весь процесс – от создания 3D-модели до готовой детали".
Маршрут "Крылья науки" охватывает два города Самарской области – Самару и Тольятти – и включает посещение ключевых университетов и промышленных предприятий региона, то есть объединяет и научно-образовательный сектор, и производственный. Он разработан в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий. А вот апробация маршрута состоялась накануне Дня науки.
"Мы присутствуем при замечательном событии, – акцентировал внимание аудитории Марк Шлеенков. – Мы находимся в Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва, одном из ведущих в нашем регионе. И открываем первый верифицированный научно-популярный маршрут в регионе "Крылья науки". Этот маршрут объединяет точки на карте нашей области, связанные с историей и современной образовательной и промышленной инфраструктурой создания летательных аппаратов: самолётов, ракет, беспилотников. Нам удалось привлечь бизнес, туроператора к организации такого профориентационного маршрута. И здесь можно сказать о сверхамбиции – привлечь в Самарскую область талантливых абитуриентов, а также специалистов, фанатов науки и технологий".
Включенность Самарского национального исследовательского университета им. Королёва в маршрут "Крылья науки" абсолютно логична – именно здесь ведется подготовка квалифицированных кадров для региональной экономики, здесь разрабатываются новые технологии, которые внедряются на промышленных предприятиях области и страны. Работа с непогруженной в тонкости научного поиска  аудиторией для сотрудников института двигателей и энергетических установок не нова: в лабораториях института, в том числе и у станков Центра аддитивных технологий, регулярно появляются школьники или студенты-иностранцы, участники международных школ.
Вячеслав Алексеев, директор Центра аддитивных технологий общего доступа, рассказывал юным туристам о технологии лазерного сплавления при выращивании деталей сложных конфигураций, демонстрируя и уже готовые детали, и сам процесс.
Шестиклассник Егор Селиванов из самарской школы №6 отметил: "Мне тут очень всё понравилось: рассказ о технологии, здесь всё так необычно, всё такое новое и инновационное!"
Илья Лейковский, инженер кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов, в Центре истории авиационных двигателей с заразительным энтузиазмом выдавал ошеломляющие факты о свойствах двигателей, демонстрировал уникальные образцы – двигатель советского космического шаттла "Бурана", двигатель легендарной "лунной" ракеты НК-33, самый мощный турбовинтовой двигатель в мире НК-12, первый и единственный двухконтурный двигатель на водородном топливе НК-88.
"Нам есть что показать как в сфере научно-популярного, так и промышленного туризма, – отметил Виталий Смелов. – Мы будем рассказывать о научных направлениях, о современных лабораториях, которые способны конкурировать по оснащению с лабораториями в столичных вузах. Так что уверен: такая открытость позволит нам привлечь умных и заряженных абитуриентов и аспирантов. В зависимости от количества времени экскурсии мы можем включить в визит и мастер-классы по созданию сувениров с помощью аддитивных технологий".

 

Автор фото: Виктория Старосельская/Самарский университет

 

Теги: Самара Университет

Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда капельки испытываемых жидкостей просто висят в воздухе, поддерживаемые полем ультразвуковых волн.
27 января 2026, 16:28
Ученые Самарского университета и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации
Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда капельки испытываемых жидкостей просто... Наука
754
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
13 января 2026, 18:58
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который... Образование
854
Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов.
12 января 2026, 15:47
Химики Самарского политеха открыли новые пористые материалы
Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов. Образование
810
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
419
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
440
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
440
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1589
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
637
