В Самарской области состоялся запуск первого в регионе маршрута научно-популярного туризма – "Крылья науки": точкой входа выступил Самарский университет им. Королёва. Именно с инновационных лабораторий организаторы предложили школьникам начать изучение аэрокосмической промышленности в регионе. Участники экскурсии входят в областной детский совет по туризму. Они не только посетили лаборатории Центра аддитивного производства общего доступа и узнали о ряде уникальных энергоустановок Центра истории авиационных двигателей, но и обсудили развитие маршрута с представителями областного правительства – Марком Шлеенковым, врио министра науки и высшего образования, и Екатериной Матвеевой, врио министра туризма.

"Нас очень интересует обратная связь по этому маршруту: что получилось, а что нужно добавить, чтобы сделать эту экскурсию запоминающейся?" – обратилась к детям Екатерина Матвеева.

Первое пожелание от аудитории: "Нужен интерактив! Было бы здорово самим "вырастить" сувенир!" "Это реализуемо! – тут же отреагировал директор института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Виталий Смелов. – Но такой мастер-класс займет не меньше четырех часов. Ровно столько времени требуется на весь процесс – от создания 3D-модели до готовой детали".

Маршрут "Крылья науки" охватывает два города Самарской области – Самару и Тольятти – и включает посещение ключевых университетов и промышленных предприятий региона, то есть объединяет и научно-образовательный сектор, и производственный. Он разработан в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий. А вот апробация маршрута состоялась накануне Дня науки.

"Мы присутствуем при замечательном событии, – акцентировал внимание аудитории Марк Шлеенков. – Мы находимся в Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва, одном из ведущих в нашем регионе. И открываем первый верифицированный научно-популярный маршрут в регионе "Крылья науки". Этот маршрут объединяет точки на карте нашей области, связанные с историей и современной образовательной и промышленной инфраструктурой создания летательных аппаратов: самолётов, ракет, беспилотников. Нам удалось привлечь бизнес, туроператора к организации такого профориентационного маршрута. И здесь можно сказать о сверхамбиции – привлечь в Самарскую область талантливых абитуриентов, а также специалистов, фанатов науки и технологий".

Включенность Самарского национального исследовательского университета им. Королёва в маршрут "Крылья науки" абсолютно логична – именно здесь ведется подготовка квалифицированных кадров для региональной экономики, здесь разрабатываются новые технологии, которые внедряются на промышленных предприятиях области и страны. Работа с непогруженной в тонкости научного поиска аудиторией для сотрудников института двигателей и энергетических установок не нова: в лабораториях института, в том числе и у станков Центра аддитивных технологий, регулярно появляются школьники или студенты-иностранцы, участники международных школ.

Вячеслав Алексеев, директор Центра аддитивных технологий общего доступа, рассказывал юным туристам о технологии лазерного сплавления при выращивании деталей сложных конфигураций, демонстрируя и уже готовые детали, и сам процесс.

Шестиклассник Егор Селиванов из самарской школы №6 отметил: "Мне тут очень всё понравилось: рассказ о технологии, здесь всё так необычно, всё такое новое и инновационное!"

Илья Лейковский, инженер кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов, в Центре истории авиационных двигателей с заразительным энтузиазмом выдавал ошеломляющие факты о свойствах двигателей, демонстрировал уникальные образцы – двигатель советского космического шаттла "Бурана", двигатель легендарной "лунной" ракеты НК-33, самый мощный турбовинтовой двигатель в мире НК-12, первый и единственный двухконтурный двигатель на водородном топливе НК-88.

"Нам есть что показать как в сфере научно-популярного, так и промышленного туризма, – отметил Виталий Смелов. – Мы будем рассказывать о научных направлениях, о современных лабораториях, которые способны конкурировать по оснащению с лабораториями в столичных вузах. Так что уверен: такая открытость позволит нам привлечь умных и заряженных абитуриентов и аспирантов. В зависимости от количества времени экскурсии мы можем включить в визит и мастер-классы по созданию сувениров с помощью аддитивных технологий".

Автор фото: Виктория Старосельская/Самарский университет