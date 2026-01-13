В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»

Я нашел ошибку
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
ООО «Эталонные концессии», входящее в АФК «Система», закрыло сделку по приобретению 100% долей компании, отвечающей за создание межвузовского кампуса в Самаре, – ООО «ПроКампус №1». Продавцом выступила дочерняя структура ВЭБ.РФ. Это уже четвёртый кампус «Эталонных концессий» наряду с теми, которые в настоящий момент реализуются в Архангельске, Тюмени и Перми.

При подведении итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году, губернатор Вячеслав Федорищев особо отметил важность поддержки науки и талантливой молодёжи для достижения национальных целей развития, обозначенных президентом Владимиром Путиным. «В этом году была переработана концепция его создания, определились с научно-образовательной специализацией. Теперь она полностью соответствует запросу рынка не только Самарской области, но и национальным проектам России. Основной компетенцией станут беспилотные роботизированные комплексы».

Обновленная концепция строительства кампуса в Самаре состоит из четырёх этапов с полным завершением строительно-монтажных работ в 2030 году.

Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. мест.

На втором этапе будет возведён образовательный кластер, а именно учебно-лабораторный комплекс и Технопарк общей площадью 35 тыс. кв. м.

Третий и четвертый этапы этого проекта – строительство спортивной и испытательной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительного комплекса с пропускной способностью 190 человек в час, а также испытательного полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем.

«Создание межвузовского кампуса в Самаре станет мощным импульсом развитию региональной науки и образования. Благодаря этому масштабному проекту Самарская область сможет привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов. Это позволит создать современную образовательную инфраструктуру, привлекательную для талантливой молодёжи, способствовать росту инноваций и технологическому прогрессу. Кампус станет уникальной средой подготовки кадров, обеспечивающей технологический суверенитет и лидерство региона», – рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Финансовая модель проекта базируется на принципах государственно-частного партнерства. Расходы на инвестиционной стадии проекта оцениваются в 42 млрд руб. и предполагают финансирование из трёх источников: внебюджетное, федеральный грант и региональные средства.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка, сообщает пресс-служба министерсва науки и высшего образования СО.

 

Фото:  пресс-служба министерсва науки и высшего образования СО

 

Теги: Самара Университет

