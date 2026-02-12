Я нашел ошибку
Главные новости:
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Разработчики отечественного голосового робота для УК в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
«Крылья Советов» открывает продажу билетов на матчи 4, 8 и 22 марта.
Один билет – три матча: ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными

109
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, как сделать блины более полезными и менее калорийными.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 12 февраля, эксперт отметила, что повлиять на структуру блинов можно, изменив рецептуру. По ее словам, молоко лучше заменить растительными альтернативами, так как оно содержит трансжиры и насыщенные жиры, что связано с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Также она обратила внимание на выбор муки: пшеничная высшего сорта хорошо поднимается из-за высокого содержания глютена, однако, если добавить хотя бы 20% цельнозерновой, ржаной или нутовой муки, блюдо станет богаче растительным белком.

Кроме того, специалист рекомендовала не смазывать блины сливочным маслом из-за избытка жирных кислот, которые могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. Важной она назвала и начинку, посоветовав избегать слишком сладких вариантов и отдавать предпочтение арахисовой пасте, тыквенному урбечу или греческому йогурту, пишут "Известия". 

