Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, как сделать блины более полезными и менее калорийными.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 12 февраля, эксперт отметила, что повлиять на структуру блинов можно, изменив рецептуру. По ее словам, молоко лучше заменить растительными альтернативами, так как оно содержит трансжиры и насыщенные жиры, что связано с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Также она обратила внимание на выбор муки: пшеничная высшего сорта хорошо поднимается из-за высокого содержания глютена, однако, если добавить хотя бы 20% цельнозерновой, ржаной или нутовой муки, блюдо станет богаче растительным белком.

Кроме того, специалист рекомендовала не смазывать блины сливочным маслом из-за избытка жирных кислот, которые могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. Важной она назвала и начинку, посоветовав избегать слишком сладких вариантов и отдавать предпочтение арахисовой пасте, тыквенному урбечу или греческому йогурту, пишут "Известия".