Более 5 тысяч человек вышли на старт массовой гонки «Лыжня России» на лыжной базе «Чайка»

14 февраля в Самаре состоялся центральный в регионе старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Ее участниками на лыжной базе «Чайка» стали более 5 тысяч человек – начинающие лыжники, школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, а также спортсмены сборной Самарской области по лыжным гонкам. Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км.



Победителями и призерами «Лыжни России» в Самаре на дистанции 5 км среди юношей стали Иван Юртаев, Леонид Бекин и Марк Березницев, а среди девушек – Анфиса Дудникова, Софья Столбова и Елизавета Егорова. На дистанции 10 км среди мужчин золото у Дениса Зайцева, серебро у Вадима Аннина и бронза у Дениса Чубовского, у женщин – золото у Вероники Соловьевой, серебро у Марии Абдуразаковой и бронза у Светланы Дрогуновой.



Каждый участник «Лыжни России» получил не только уникальный стартовый номер, но и фирменную шапку с логотипом соревнований, а все победители и призёры были отмечены медалями, грамотами и подарками с символикой «Лыжни России». Кроме того, все желающие могли принять участие в мастер-классах по ГТО и гонкам дронов, для участников работала выставка «Многонациональная губерния» от Дома дружбы народов Самарской области.





Фото: пресс-служба администрации Самары