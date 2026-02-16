Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Более 5 тысяч человек вышли на старт массовой гонки «Лыжня России» на лыжной базе «Чайка»

215
Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км.

14 февраля в Самаре состоялся центральный в регионе старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Ее участниками на лыжной базе «Чайка» стали более 5 тысяч человек – начинающие лыжники, школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, а также спортсмены сборной Самарской области по лыжным гонкам. Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км.

Победителями и призерами «Лыжни России» в Самаре на дистанции 5 км среди юношей стали Иван Юртаев, Леонид Бекин и Марк Березницев, а среди девушек – Анфиса Дудникова, Софья Столбова и Елизавета Егорова. На дистанции 10 км среди мужчин золото у Дениса Зайцева, серебро у Вадима Аннина и бронза у Дениса Чубовского, у женщин – золото у Вероники Соловьевой, серебро у Марии Абдуразаковой и бронза у Светланы Дрогуновой.

Каждый участник «Лыжни России» получил не только уникальный стартовый номер, но и фирменную шапку с логотипом соревнований, а все победители и призёры были отмечены медалями, грамотами и подарками с символикой «Лыжни России». Кроме того, все желающие могли принять участие в мастер-классах по ГТО и гонкам дронов, для участников работала выставка «Многонациональная губерния» от Дома дружбы народов Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

