Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет

223
Билайн среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет.

Erid 2VSb5xknU1X

Команда по искусственному интеллекту и большим данным билайна улучшила условия для подключения решения по облачному видеонаблюдению для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), снизив тарифы «под ключ» до 35% в ряде регионов. Теперь решение по безопасности и контролю стало доступнее для владельцев ПВЗ, позволяя оптимизировать расходы без потери качества.

Билайн среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет. Это значит, что подключение проходит для владельцев ПВЗ максимально бесшовно и не требует от заказчика специфических знаний о требовании площадок к видеонаблюдению, а также защищает от штрафов за несоблюдение требований по видеонаблюдению?

Ещё одна особенность — решение реализуется «под ключ» с фиксированной ежемесячной абонентской платой, которое полностью избавляет клиента от крупных капитальных затрат. Клиенту больше не нужно сразу выкладывать значительную сумму на закупку камер, монтаж и оплату облачного хранилища. стоимость абонентского взноса уже включен полный цикл услуг: поставка и подключение нового оборудования (или интеграция уже установленных камер без необходимости их замены), монтаж, настройка, техническое обслуживание и хранение архива записей. Таким образом, предприниматель получает готовую систему видеонаблюдения без лишних хлопот и скрытых платежей. 
 

Егор Шубяков, руководитель продукта Видеонаблюдение:

«Владельцы пунктов выдачи — это предприниматели, которые ценят простоту и надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не нужно разбираться во всех технических нюансах — наши специалисты обеспечивают настройку и поддержку, а владельцы получают готовый сервис. Благодаря пересмотру рыночной стратегии, привлечению ресурсов собственного монтажа и оптимизации тарифов, облачное видеонаблюдение стало для ПВЗ еще доступнее, сохраняя функциональность и качество».

Архив видеозаписей за 90 дней хранится в облаке beeline cloud. Облако отвечает самым высоким стандартам информационной безопасности, аккредитовано ФСТЭК и имеет международные сертификаты ISO/IEC. Доступ к архивам имеют только владельцы ПВЗ, а для маркетплейсов предоставляется защищённая зашифрованная ссылка. Все видеотрансляции защищены сквозным шифрованием, а архивы хранятся на распределенных серверах, что минимизирует риски утечки или потери данных. 

Через личный кабинет можно смотреть трансляции и архивы, а также управлять камерами удалённо. Стоимость облачного хранения снизилась более чем на 55%.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru  
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

