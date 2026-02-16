«Обитель Милосердия» в Самаре получила спецкресла от промышленников региона

В Самарской области реализовано поручение губернатора Вячеслава Федорищева об организации производства кресел повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов и поручил министерству промышленности и торговли Самарской области проработать вопрос с изготовлением изделий на территории региона.

Кресла были разработаны и выпущены тольяттинским предприятием ООО «ДСК-Штамп» на благотворительные средства, собранные промышленными предприятиями региона. Специалисты компании, обладающие компетенциями в производстве оснастки и металлоконструкций для автомобильной промышленности, разработали конструкторскую документацию и доработали опытный образец с учетом всех пожеланий сестер милосердия.

В настоящее время Обители уже передано 10 кресел, последние три изделия из заказанной партии вручил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

«Это не только успешное импортозамещение, но и пример тесного взаимодействия власти, бизнеса и благотворителей. «ДСК-Штамп» готово к серийному выпуску — теперь такую помощь смогут получить и другие учреждения региона», — подчеркнул глава областного минпромторга.

Отличительной особенностью новых кресел является их продуманная эргономика: они беспрепятственно проходят в стандартные дверные проемы и обеспечивают максимальный комфорт во время прогулок.

«Мы начали испытывать образцы кресел еще летом, до запуска производства — тестирование длилось около 7 месяцев. Эти кресла решают множество задач, — прокомментировал Протоиерей Алексей Гладун, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской Епархии. — Во-первых, убирающиеся подлокотники — огромная помощь: лежачий больной лежит на кровати, мы убираем подлокотники с нужной стороны, ставим скользящую доску и переносим человека на кресло. Теперь те, кто не мог выйти на улицу, видят настоящую траву и цветы. Это меняет психоэмоциональное состояние — дает глоток жизни и свежего воздуха».

Производственные мощности ООО «ДСК-Штамп» позволяют наладить серийный выпуск данной продукции. Предприятие готово к сотрудничеству с медицинскими учреждениями, социальными организациями и выходу на маркетплейсы для обеспечения нужд жителей региона.

