Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
«Обитель Милосердия» в Самаре получила спецкресла от промышленников региона

В Самарской области реализовано поручение губернатора Вячеслава Федорищева об организации производства кресел повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области реализовано поручение губернатора Вячеслава Федорищева об организации производства кресел повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона  узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов и поручил министерству промышленности и торговли Самарской области проработать вопрос с изготовлением изделий на территории региона.
Кресла были разработаны и выпущены тольяттинским предприятием ООО «ДСК-Штамп» на благотворительные средства, собранные промышленными предприятиями региона. Специалисты компании, обладающие компетенциями в производстве оснастки и металлоконструкций для автомобильной промышленности, разработали конструкторскую документацию и доработали опытный образец с учетом всех пожеланий сестер милосердия.
В настоящее время Обители уже передано 10 кресел, последние три изделия из заказанной партии вручил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. 
«Это не только успешное импортозамещение, но и пример тесного взаимодействия власти, бизнеса и благотворителей. «ДСК-Штамп» готово к серийному выпуску — теперь такую помощь смогут получить и другие учреждения региона», — подчеркнул глава областного минпромторга. 
Отличительной особенностью новых кресел является их продуманная эргономика: они беспрепятственно проходят в стандартные дверные проемы и обеспечивают максимальный комфорт во время прогулок.
«Мы начали испытывать образцы кресел еще летом, до запуска производства — тестирование длилось около 7 месяцев. Эти кресла решают множество задач, — прокомментировал Протоиерей Алексей Гладун, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской Епархии. — Во-первых, убирающиеся подлокотники — огромная помощь: лежачий больной лежит на кровати, мы убираем подлокотники с нужной стороны, ставим скользящую доску и переносим человека на кресло. Теперь те, кто не мог выйти на улицу, видят настоящую траву и цветы. Это меняет психоэмоциональное состояние — дает глоток жизни и свежего воздуха».
Производственные мощности ООО «ДСК-Штамп» позволяют наладить серийный выпуск данной продукции. Предприятие готово к сотрудничеству с медицинскими учреждениями, социальными организациями и выходу на маркетплейсы для обеспечения нужд жителей региона.

 

Фото:  Волжская коммуна

