17 февраля в регионе будет ветренно, до +1°С, к вечеру до -11°С

По информации Приволжского УГМС 17 февраля в регионе облачно, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель, гололед, днем небольшой снег.

Ветер ночью юго-западный днем юго-западный, западный 8-13 м/с, порывы 16-21 м/с, ночью локально 23-25 м/с.

Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем -4, +1°С, понижение к вечеру до -6, -11°С.

Температура воздуха 17 февраля в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, -2°С, к вечеру понижение -6, -8°С. Ночью местами гололедица, снежный накат, днем на дорогах гололедица, местами сильная.