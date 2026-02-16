В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров

15 февраля в 13:03 в селе Старая Рачейка на улице Ленинская загорелся гараж, о чем в пожарно-спасательную часть № 185 Отряда № 47 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Оперативно на место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 130, 186 Отряда № 47.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит гараж на площади 80 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.

Незамедлительно наши специалисты подали на тушение 2 ствола «Б».

В 13:16 была объявлена локализация пожара, в 13:28 – объявлена ликвидация открытого горения. В 15:00 пожар был полностью ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших.