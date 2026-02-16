Больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков

Принятые в 2025 году меры по борьбе с кибермошенничеством дают результат. По данным Аналитического центра ВЦИОМ, более 50% россиян говорят о снижении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков считают полезной мерой почти 100% опрошенных.

Как изменилась ситуация с нежелательными звонками

Почти половина россиян — 48% — заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. При этом среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов респонденты признают безусловно полезной мерой, 92% опрошенных оценивают её положительно.

От кого поступают спам-звонки

Наибольшее число нежелательных звонков — 67% — абоненты получают от банков и других финансовых организаций. Среди прочих источников телефонного спама чаще всего называют:

магазины — 22% агентства недвижимости — 20% страховые компании — 11%

Как россияне реагируют на звонки мошенников

— отвечают, чтобы понять, кто звонит, и сразу кладут

отвечают, чтобы понять, кто звонит, и сразу кладут — трубку — 41%

трубку — 41% — блокируют номер, добавляют в чёрный список — 18%

блокируют номер, добавляют в чёрный список — 18% — вступают в разговор — 17%

вступают в разговор — 17% — сбрасывают звонок — 9%

сбрасывают звонок — 9% —вообще не отвечают на незнакомые номера — 6%

Защита граждан от кибермошенничества остаётся одним из приоритетов работы Минцифры. В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении второй пакет мер, направленных на усиление борьбы со злоумышленниками.