Больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков

Принятые в 2025 году меры по борьбе с кибермошенничеством дают результат. По данным Аналитического центра ВЦИОМ, более 50% россиян говорят о снижении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков считают полезной мерой почти 100% опрошенных.
Как изменилась ситуация с нежелательными звонками
Почти половина россиян — 48% — заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. При этом среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов респонденты признают безусловно полезной мерой, 92% опрошенных оценивают её положительно.
От кого поступают спам-звонки
Наибольшее число нежелательных звонков — 67% — абоненты получают от банков и других финансовых организаций. Среди прочих источников телефонного спама чаще всего называют:
- магазины — 22%
- агентства недвижимости — 20%
- страховые компании — 11%
Как россияне реагируют на звонки мошенников
- —отвечают, чтобы понять, кто звонит, и сразу кладут
- —трубку — 41%
- —блокируют номер, добавляют в чёрный список — 18%
- —вступают в разговор — 17%
- —сбрасывают звонок — 9%
- —вообще не отвечают на незнакомые номера — 6%
Защита граждан от кибермошенничества остаётся одним из приоритетов работы Минцифры. В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении второй пакет мер, направленных на усиление борьбы со злоумышленниками.