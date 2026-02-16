Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков

240
Больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков

Принятые в 2025 году меры по борьбе с кибермошенничеством дают результат. По данным Аналитического центра ВЦИОМ, более 50% россиян говорят о снижении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков считают полезной мерой почти 100% опрошенных.

 

 

Как изменилась ситуация с нежелательными звонками

 

 

Почти половина россиян — 48% — заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. При этом среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов респонденты признают безусловно полезной мерой, 92% опрошенных оценивают её положительно.

 

 

От кого поступают спам-звонки

Наибольшее число нежелательных звонков — 67% — абоненты получают от банков и других финансовых организаций. Среди прочих источников телефонного спама чаще всего называют:

  1. магазины — 22%
  2. агентства недвижимости — 20%
  3. страховые компании — 11%

Как россияне реагируют на звонки мошенников

  • отвечают, чтобы понять, кто звонит, и сразу кладут
  • трубку — 41%
  • блокируют номер, добавляют в чёрный список — 18%
  • вступают в разговор — 17%
  • сбрасывают звонок — 9%
  • вообще не отвечают на незнакомые номера — 6%

Защита граждан от кибермошенничества остаётся одним из приоритетов работы Минцифры. В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении второй пакет мер, направленных на усиление борьбы со злоумышленниками.

