В Тольятти сотрудники уголовного розыска спасли сбережения 76-летней пенсионерки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти сотрудники уголовного розыска спасли сбережения 76-летней пенсионерки

162
В Тольятти сотрудники уголовного розыска спасли сбережения 76-летней пенсионерки

Старшие оперуполномоченные оперативно-сыскного отделения уголовного розыска У МВД России по городу Тольятти майор полиции Максим Червяков и Денис Зиннатулин в ходе осуществления оперативного сопровождение по одному из уголовных дел, получили информацию о том, что местная жительница может стать жертвой мошенников.

Незамедлительно выехали по адресу проживания женщины и узнали от соседей, что несколько минут назад, она уехала на такси. Сотрудники уголовного розыска  установили ее местонахождение, застав возле одного из ломбардов города. Полицейские представились и поинтересовались, не нужна ли ей помощь. Женщина неохотно вступила в диалог с оперативниками и  пояснила, что ожидает «важного»  звонка.   Сотрудники полиции, связались с дочерью женщины, которая проживает в другом городе и рассказали о том, что ее родственница находится под влиянием мошенников. Вместе они смогли убедить, что звонившие – злоумышленники, которые пытаются завладеть ее деньгами.

В ходе опроса выяснилось, что неизвестные звонили женщине несколько дней подряд, представлялись работниками банковского учреждения, сотрудниками службы по финансовому мониторингу и правоохранителями. Женщину запугивали тем, что она осуществляет пособничество незаконному  вооруженному формированию. Мошенники выяснили, что сбережения пенсионерка держала в золотых украшениях.  С целью их сохранности, ей нужно было срочно сдать золото в ломбард, вырученные деньги перевести на «безопасный счет» указанный злоумышленниками.

Только в полиции пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников.

Следственным управлением У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается. 

Родственники женщины не остались равнодушными к работе сотрудников уголовного розыска и написали обращение со словами признательности в адрес руководства тольяттинской полиции: «Выражаю огромную благодарность сотрудникам оперативно-сыскного отделения уголовного розыска У МВД России по г. Тольятти за профессионализм и грамотные действия, в результате которых было предотвращено мошенничество в отношении нашей родственницы. Большое человеческое спасибо от всей нашей семьи», - прокомментировала дочь пенсионерки.

Жительница Тольятти пообещала, что впредь будет настороженнее относится к подобным телефонным звонкам и расскажет о случившемся своими близким и знакомым.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самары перевел мошенникам более 2,5 миллионов рублей после звонка «лжебанкира»
16 февраля 2026, 11:34
Житель Самары перевел мошенникам более 2,5 миллионов рублей после звонка «лжебанкира»
Позже, когда самарец попытался связаться с «сотрудником банка», чтобы удостовериться в сохранности средств, абонентский номер оказался недоступен. Криминал
136
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
15 февраля 2026, 12:59
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
Они просят получателя подтвердить получение посылки, запрашивая «код для сверки». Криминал
519
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
14 февраля 2026, 11:47
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
Чтобы это выглядело правдоподобно, аферисты заранее узнают личные данные ваших близких: имена, фамилии, город, иногда даже фото из соцсетей. Криминал
652
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
197
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
174
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
274
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
814
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
574
Весь список