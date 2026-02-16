В Тольятти сотрудники уголовного розыска спасли сбережения 76-летней пенсионерки

Старшие оперуполномоченные оперативно-сыскного отделения уголовного розыска У МВД России по городу Тольятти майор полиции Максим Червяков и Денис Зиннатулин в ходе осуществления оперативного сопровождение по одному из уголовных дел, получили информацию о том, что местная жительница может стать жертвой мошенников.

Незамедлительно выехали по адресу проживания женщины и узнали от соседей, что несколько минут назад, она уехала на такси. Сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение, застав возле одного из ломбардов города. Полицейские представились и поинтересовались, не нужна ли ей помощь. Женщина неохотно вступила в диалог с оперативниками и пояснила, что ожидает «важного» звонка. Сотрудники полиции, связались с дочерью женщины, которая проживает в другом городе и рассказали о том, что ее родственница находится под влиянием мошенников. Вместе они смогли убедить, что звонившие – злоумышленники, которые пытаются завладеть ее деньгами.

В ходе опроса выяснилось, что неизвестные звонили женщине несколько дней подряд, представлялись работниками банковского учреждения, сотрудниками службы по финансовому мониторингу и правоохранителями. Женщину запугивали тем, что она осуществляет пособничество незаконному вооруженному формированию. Мошенники выяснили, что сбережения пенсионерка держала в золотых украшениях. С целью их сохранности, ей нужно было срочно сдать золото в ломбард, вырученные деньги перевести на «безопасный счет» указанный злоумышленниками.

Только в полиции пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников.

Следственным управлением У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Родственники женщины не остались равнодушными к работе сотрудников уголовного розыска и написали обращение со словами признательности в адрес руководства тольяттинской полиции: «Выражаю огромную благодарность сотрудникам оперативно-сыскного отделения уголовного розыска У МВД России по г. Тольятти за профессионализм и грамотные действия, в результате которых было предотвращено мошенничество в отношении нашей родственницы. Большое человеческое спасибо от всей нашей семьи», - прокомментировала дочь пенсионерки.

Жительница Тольятти пообещала, что впредь будет настороженнее относится к подобным телефонным звонкам и расскажет о случившемся своими близким и знакомым.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.