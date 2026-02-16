Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самары перевел мошенникам более 2,5 миллионов рублей после звонка «лжебанкира»

154
В дежурную часть отдела полиции по Куйбышевскому району Самары поступило заявление от местного жителя 1964 года рождения о совершенном в отношении него мошенничестве.
Потерпевший сообщил, что накануне ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил мужчине, будто с его карты пытаются списать крупную сумму на подозрительные счета. Используя психологическое давление и запугивая уголовной ответственностью за якобы происходящие махинации, аферист убедил самарца перевести все личные сбережения на «безопасный» счет. Реквизиты для перевода были направлены заявителю в одном из мессенджеров.
Мужчина, поверив звонившему, перечислил более 2,5 миллионов рублей на продиктованный счет. Позже, когда самарец попытался связаться с «сотрудником банка», чтобы удостовериться в сохранности средств, абонентский номер оказался недоступен.
Осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

