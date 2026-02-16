Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей

Самарский минфин на прошлой неделе опубликовал оперативный отчет об исполнении бюджета области в 2025 году. Согласно этим данным, план по доходам бюджета региона исполнен лишь на 97,2%. Вместо 304,9 млрд рублей собрано 296,4 млрд, тогда как израсходовать планировалось 363,9 млрд рублей. В результате по итогам года образовался дефицит в 46,88 млрд рублей, пишет Обоз-инфо.

Такие цифры противоречат многолетней тенденции, при которой регион завершал финансовый год, как правило, в плюсе. Планы по доходам обычно перевыполнялись, а дефицит сменялся профицитом уже к концу третьего квартала. К примеру, 2024 год был завершен с профицитом в 4,3 млрд рублей, 2023-й — 10,8 млрд, 2021-й — 27,8 млрд. Выбивается из этого тренда только 2022 год с дефицитом в 21,5 млрд рублей, но тогда многое объяснялось беспрецедентными санкциями в отношении России, сильно ударившими и по экономике Самарской области (достаточно напомнить, что флагман региональной промышленности АвтоВАЗ попросту был отправлен в многомесячный простой менеджментом бывших на тот момент владельцев, альянса Renault-Nissan, а вместе с ним остановились и конвейеры заводов-поставщиков).

Невыполнение плана по доходам в 2025 году — первое после 2017-го, когда средств недобрали всего лишь на 0,65%. В остальные периоды, в том числе ковидный 2020-й и санкционный 2022-й, регион перевыполнял назначения более чем на 7%, а в 2023-м превысил установленные значения сразу более чем на 14%.

