Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Школьников и студентов Самарской области приглашают принять участие в кибер-турнире, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне

293
Школьников и студентов Самарской области приглашают принять участие в кибер-турнире, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне

Открыта регистрация участников на открытый кибер-турнир «Неизвестная война», посвященный 80-летию Победы во Второй Мировой войне. Онлайн-турнир пройдет с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля по ссылке, отправленной за день до турнира. Результаты объявят 24 апреля. Участники турнира — школьники и студенты от 14 до 23 лет. Команды от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с новыми способами поиска информации и решения задач, получить базовые навыки в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, узнать о великих подвигах, героях и значимых событиях.

Игровая платформа будет доступна 24 часа всем участникам. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв. Для подготовленной команды решение заданий занимает 4-5 часов.

Соревнования для обучающихся проводят Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при активной поддержке Агентства Стратегических Инициатив, МИД России, Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская Мечта», НТЦ «Вулкан», Координационного центра доменов .RU/.РФ и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Победители и призёры турнира награждаются дипломами, кубками и памятными призами. Педагогам и кураторам, подготовившим учащихся, вручаются благодарственные письма. Все остальные участники турнира получают электронные сертификаты.

Регистрация доступна по ссылке: https://aciso.timepad.ru/event/3422095/ до 15 апреля.

Сайт: https://победа-80лет.рф.

