В Самарской области ищут тех, кто воспитывает чемпионов: проект «Выбор сильных» запускает конкурс «Лучший тренер»

Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
В Самарской области ищут тех, кто воспитывает чемпионов: проект «Выбор сильных» запускает конкурс «Лучший тренер»

294
В Самарской области ищут тех, кто воспитывает чемпионов: проект «Выбор сильных» запускает конкурс «Лучший тренер»
Награждение победителей состоится в июне на международном турнире «Новая высота» памяти Игоря Найвальта в Самаре
 

Они остаются за кадром спортивных репортажей, но без них невозможна ни одна победа. Проект «Выбор сильных» объявляет старт конкурса «Лучший тренер» — поиск наставников, которые ежедневно превращают обычных ребят в атлетов и настоящих героев.

Руководитель проекта, депутат Самарской Губернской Думы и президент региональной федерации борьбы Александр Живайкин подчёркивает: главная задача конкурса — не бюрократическая сверка регалий, а искреннее признание труда тех, кто формирует характер будущих поколений.

«Тренер — это человек, который учит не только технике броска, но и умению держать удар в жизни. Наш проект «Выбор сильных» изначально строился вокруг идеи, что настоящая сила начинается с воспитания. И кто, как не тренер, закладывает этот фундамент? Этот конкурс — попытка подсветить работу тех, кто в залах борьбы, самбо и дзюдо ежедневно делает наших детей сильнее», — заявил Александр Живайкин.

Кто может участвовать

Приглашаются тренеры-практики со всей Самарской области — из крупных школ олимпийского резерва и из скромных секций в отдалённых поселках. Единственные критерии — реальные результаты воспитанников и преданность своему делу.

Как подать заявку

Организаторы решили отойти от формального подхода. Помимо традиционной справки о достижениях учеников (заверенной профильной федерацией), участникам предлагают создать видео-визитку. Это может быть яркий ролик с тренировок, презентация авторской методики или рассказ о философии воспитания. Жюри будет оценивать не только профессиональные успехи, но и обратную связь от спортсменов и их родителей, инновации в работе и умение находить подход к воспитанникам.

Этапы конкурса

10 февраля — 10 мая 2026 года: прием заявок

Май 2026 года: работа экспертной комиссии, в состав которой войдут легенды спорта, представители власти и общественности

6 июня 2026 года: финал и торжественное награждение на международном турнире «Новая высота» памяти Игоря Найвальта во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Три победителя — по одному в борьбе, самбо и дзюдо — получат именные дипломы и денежные премии.

Материалы принимаются на электронную почту: novaya_visota_samara@mail.ru

Для оперативных вопросов работает горячая линия: 8-939-752-32-33 (Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации спортивной борьбы).

Полное положение о конкурсе опубликовано в официальной группе проекта: https://vk.com/wall-232560038_62

Напомним, что проект «Выбор сильных», реализуемый в Самарской области при поддержке «Единой России», уже зарекомендовал себя как системная работа по развитию единоборств и патриотическому воспитанию молодежи. Конкурс «Лучший тренер» становится логичным продолжением этой работы — признанием того, что настоящие победы начинаются не на татами, а в сердце, которое зажигает наставник.

