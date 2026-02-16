В Самарской области ищут тех, кто воспитывает чемпионов: проект «Выбор сильных» запускает конкурс «Лучший тренер»

Они остаются за кадром спортивных репортажей, но без них невозможна ни одна победа. Проект «Выбор сильных» объявляет старт конкурса «Лучший тренер» — поиск наставников, которые ежедневно превращают обычных ребят в атлетов и настоящих героев.

Руководитель проекта, депутат Самарской Губернской Думы и президент региональной федерации борьбы Александр Живайкин подчёркивает: главная задача конкурса — не бюрократическая сверка регалий, а искреннее признание труда тех, кто формирует характер будущих поколений.

«Тренер — это человек, который учит не только технике броска, но и умению держать удар в жизни. Наш проект «Выбор сильных» изначально строился вокруг идеи, что настоящая сила начинается с воспитания. И кто, как не тренер, закладывает этот фундамент? Этот конкурс — попытка подсветить работу тех, кто в залах борьбы, самбо и дзюдо ежедневно делает наших детей сильнее», — заявил Александр Живайкин.

Кто может участвовать

Приглашаются тренеры-практики со всей Самарской области — из крупных школ олимпийского резерва и из скромных секций в отдалённых поселках. Единственные критерии — реальные результаты воспитанников и преданность своему делу.

Как подать заявку

Организаторы решили отойти от формального подхода. Помимо традиционной справки о достижениях учеников (заверенной профильной федерацией), участникам предлагают создать видео-визитку. Это может быть яркий ролик с тренировок, презентация авторской методики или рассказ о философии воспитания. Жюри будет оценивать не только профессиональные успехи, но и обратную связь от спортсменов и их родителей, инновации в работе и умение находить подход к воспитанникам.

Этапы конкурса

10 февраля — 10 мая 2026 года: прием заявок

Май 2026 года: работа экспертной комиссии, в состав которой войдут легенды спорта, представители власти и общественности

6 июня 2026 года: финал и торжественное награждение на международном турнире «Новая высота» памяти Игоря Найвальта во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Три победителя — по одному в борьбе, самбо и дзюдо — получат именные дипломы и денежные премии.

Материалы принимаются на электронную почту: novaya_visota_samara@mail.ru

Для оперативных вопросов работает горячая линия: 8-939-752-32-33 (Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации спортивной борьбы).

Полное положение о конкурсе опубликовано в официальной группе проекта: https://vk.com/wall-232560038_62

Напомним, что проект «Выбор сильных», реализуемый в Самарской области при поддержке «Единой России», уже зарекомендовал себя как системная работа по развитию единоборств и патриотическому воспитанию молодежи. Конкурс «Лучший тренер» становится логичным продолжением этой работы — признанием того, что настоящие победы начинаются не на татами, а в сердце, которое зажигает наставник.