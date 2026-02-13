Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Москве стартовала «Школа развития бизнеса и территорий»

126
В Москве стартовала «Школа развития бизнеса и территорий»
Российский университет кооперации (РУК) стал площадкой для запуска нового образовательного и практико-ориентированного проекта АНО "Институт Регионального и муниципального развития" при поддержке партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» в Самарской области
 

Участниками двухдневной программы стали владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели, руководители муниципальных образований, председатели ТОС, муниципальные депутаты, а также выпускники проектов «Школа GR» и «Школа муниципального депутата» из Москвы, Самары и других регионов России.

Акцент  в обучении делается на разработке и внедрении новых подходов к комплексному развитию территорий и повышению эффективности бизнеса в условиях рыночной турбулентности.

Организаторы подготовили насыщенную программу, объединяющую классические инструменты проектного менеджмента и антикризисные методики.

В программе двухдневного интенсива - диагностика бизнеса и территорий: слушатели учились находить «узкие места» и ограничители роста, которые «съедают» ресурсы и мешают масштабированию. На обучении осваивали основы управления проектами и кризис-менеджмент: от классических методов  до работы в парадигме «время — финансы — ресурсы». Особое внимание было уделено управлению проектами развития территорий, а также организации стратегических сессий и проектной деятельности.

Один из инициаторов и организаторов проекта  - генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член общественного совета партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области Максим Кануев отметил: «Реальность требует от лидеров не только глубоких отраслевых знаний, но и умения управлять собой в условиях турбулентности. Наша Школа — это интенсивная программа, где мы фокусируемся на фундаменте: психологии лидера, стратегическом мышлении и управлении репутацией. Эти навыки критически важны для любого, кто намерен развивать бизнес или территорию, эффективно взаимодействовать с государственными структурами и выстраивать долгосрочные стратегии. Это инвестиция в ваш главный актив — компетенции, которые определяют будущее»

Директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», член Ассоциации специалистов по этикету и деловому протоколу Анастасия Квашина уверена: «В современном деловом мире имидж и репутация — это валюта. На программе мы уделяем особое внимание тому, как грамотно выстраивать коммуникации, управлять репутацией и создавать ценность, которую замечают. Это особенно важно для тех, кто работает на стыке бизнеса, регионального развития и GR. Интенсивное погружение в эти темы — мощный импульс для карьерного роста и повышения вашей экспертной значимости в профессиональном сообществе».

Отметим, что площадка для обучения в Москве была выбрана не случайно: для многих участников проекта это было идеальное место с точки зрения географии и логистики. Российский университет кооперации входит в десятку ведущих экономических вузов страны и обладает всей необходимой образовательной и коммуникативной инфраструктурой. Кроме того, участники обучения смогли посетить Музей истории потребительской кооперации.

Теги: Единая Россия

