В Москве стартовала «Школа развития бизнеса и территорий»

Участниками двухдневной программы стали владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели, руководители муниципальных образований, председатели ТОС, муниципальные депутаты, а также выпускники проектов «Школа GR» и «Школа муниципального депутата» из Москвы, Самары и других регионов России.

Акцент в обучении делается на разработке и внедрении новых подходов к комплексному развитию территорий и повышению эффективности бизнеса в условиях рыночной турбулентности.

Организаторы подготовили насыщенную программу, объединяющую классические инструменты проектного менеджмента и антикризисные методики.

В программе двухдневного интенсива - диагностика бизнеса и территорий: слушатели учились находить «узкие места» и ограничители роста, которые «съедают» ресурсы и мешают масштабированию. На обучении осваивали основы управления проектами и кризис-менеджмент: от классических методов до работы в парадигме «время — финансы — ресурсы». Особое внимание было уделено управлению проектами развития территорий, а также организации стратегических сессий и проектной деятельности.

Один из инициаторов и организаторов проекта - генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член общественного совета партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области Максим Кануев отметил: «Реальность требует от лидеров не только глубоких отраслевых знаний, но и умения управлять собой в условиях турбулентности. Наша Школа — это интенсивная программа, где мы фокусируемся на фундаменте: психологии лидера, стратегическом мышлении и управлении репутацией. Эти навыки критически важны для любого, кто намерен развивать бизнес или территорию, эффективно взаимодействовать с государственными структурами и выстраивать долгосрочные стратегии. Это инвестиция в ваш главный актив — компетенции, которые определяют будущее»

Директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», член Ассоциации специалистов по этикету и деловому протоколу Анастасия Квашина уверена: «В современном деловом мире имидж и репутация — это валюта. На программе мы уделяем особое внимание тому, как грамотно выстраивать коммуникации, управлять репутацией и создавать ценность, которую замечают. Это особенно важно для тех, кто работает на стыке бизнеса, регионального развития и GR. Интенсивное погружение в эти темы — мощный импульс для карьерного роста и повышения вашей экспертной значимости в профессиональном сообществе».

Отметим, что площадка для обучения в Москве была выбрана не случайно: для многих участников проекта это было идеальное место с точки зрения географии и логистики. Российский университет кооперации входит в десятку ведущих экономических вузов страны и обладает всей необходимой образовательной и коммуникативной инфраструктурой. Кроме того, участники обучения смогли посетить Музей истории потребительской кооперации.