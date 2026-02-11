В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы

До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
Жители Самарской области активно включаются в миссию поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО, бойцов в госпиталях и их семей.
В преддверии праздника ученики начальных классов школы №1 под руководством педагогов подготовили для бойцов праздничные открытки. Участники акции уверены: детские письма согревают солдатские сердца лучше любых теплых вещей.
«Для нас очень важно, чтобы наши бойцы чувствовали тепло и заботу своих земляков», — поделились организаторы.
Передать посылки на передовую помогут активисты местного отделения партии «Единая Россия» Большечерниговского района.
В Клявлинском районе депутат «Единой России», завуч Назаровского филиала Карина Мустафина вместе с учениками ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина собрали коробку с термоносками, кондитерскими изделиями и письмами. Посылки уже готовы к отправке и будут переданы военнослужащим ко Дню защитника Отечества.
В Нефтегорском районе акция в самом разгаре. Жители приносят тёплые вязаные вещи, письма и рисунки. Каждая посылка собирается с особым трепетом: внутрь носков, рукавиц и перчаток вкладывают иконки, обереги и сладкие гостинцы.
Депутат Денис Радченко рассказал в соцсетях, как проходит акция в Тольятти: «Совместно с активом ТОС 3Б квартала сформировали первые посылки. В них — теплые вещи, а также носки и перчатки, связанные заботливыми руками наших прекрасных жительниц. Не прекращается работа и в ТОС 9 квартала — там ежедневно плетут маскировочные сети. Отдельная благодарность депутату Самарской Губернской Думы Денису Волкову за содействие в установке оборудования. Теперь труд жителей превращается в метры невидимой защиты».
Радченко подчеркнул: каждая посылка обязательно сопровождается детскими рисунками, открытками и письмами.
«Каждая строчка наполнена трогательными словами и пожеланиями. Благодарю каждого активного и неравнодушного жителя нашего города за вклад в общую Победу! Ваше участие — это тепло, которое дойдёт до сердца каждого Героя!» — обратился он к землякам.
Акция продолжается. Успейте принять участие до 23 февраля.
Что можно приносить?
- Тёплые носки, шарфы, перчатки, балаклавы;
- Средства гигиены, бытовую химию;
- Сладости с долгим сроком хранения;
- Письма и открытки со словами поддержки.
Кому помогаем?
- Военнослужащим в зоне СВО;
- Раненым бойцам в госпиталях;
- Семьям участников спецоперации.
Где сдать?
Пункты сбора работают в Штабе общественной поддержки Партии в Самаре на улице Революционной, 107 и в местных отделениях «Единой России» по всей губернии.
Давайте вместе согреем тех, кто защищает наше мирное небо! Делитесь информацией, зовите друзей, приносите тепло в каждый пункт сбора.
Акция проводится в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"