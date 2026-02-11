Я нашел ошибку
Главные новости:
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года
Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля.
В Анапском техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди
Сегодня утром в АЗС на Волжском шоссе въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля.
Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе
Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».
В промышленные парки Самарской области приходят новые инвесторы
В Октябрьском районе  Самары горели домашних вещей в квартире. Погиб мужчина 1963 г.р.
За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 8 пожаров в регионе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы

164
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Жители Самарской области активно включаются в миссию поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО, бойцов в госпиталях и их семей.

В преддверии праздника ученики начальных классов школы №1 под руководством педагогов подготовили для бойцов праздничные открытки. Участники акции уверены: детские письма согревают солдатские сердца лучше любых теплых вещей.

«Для нас очень важно, чтобы наши бойцы чувствовали тепло и заботу своих земляков», — поделились организаторы.

Передать посылки на передовую помогут активисты местного отделения партии «Единая Россия» Большечерниговского района.

В Клявлинском районе депутат «Единой России», завуч Назаровского филиала Карина Мустафина вместе с учениками ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина собрали коробку с термоносками, кондитерскими изделиями и письмами. Посылки уже готовы к отправке и будут переданы военнослужащим ко Дню защитника Отечества.

В Нефтегорском районе акция в самом разгаре. Жители приносят тёплые вязаные вещи, письма и рисунки. Каждая посылка собирается с особым трепетом: внутрь носков, рукавиц и перчаток вкладывают иконки, обереги и сладкие гостинцы.

Депутат Денис Радченко рассказал в соцсетях, как проходит акция в Тольятти: «Совместно с активом ТОС 3Б квартала сформировали первые посылки. В них — теплые вещи, а также носки и перчатки, связанные заботливыми руками наших прекрасных жительниц. Не прекращается работа и в ТОС 9 квартала — там ежедневно плетут маскировочные сети. Отдельная благодарность депутату Самарской Губернской Думы Денису Волкову за содействие в установке оборудования. Теперь труд жителей превращается в метры невидимой защиты».

Радченко подчеркнул: каждая посылка обязательно сопровождается детскими рисунками, открытками и письмами.

«Каждая строчка наполнена трогательными словами и пожеланиями. Благодарю каждого активного и неравнодушного жителя нашего города за вклад в общую Победу! Ваше участие — это тепло, которое дойдёт до сердца каждого Героя!» — обратился он к землякам.

Акция продолжается. Успейте принять участие до 23 февраля.

Что можно приносить?

- Тёплые носки, шарфы, перчатки, балаклавы;

- Средства гигиены, бытовую химию;

- Сладости с долгим сроком хранения;

- Письма и открытки со словами поддержки.

 Кому помогаем?

- Военнослужащим в зоне СВО;

- Раненым бойцам в госпиталях;

- Семьям участников спецоперации.

Где сдать?

Пункты сбора работают в Штабе общественной поддержки Партии в Самаре на улице Революционной, 107 и в местных отделениях «Единой России» по всей губернии.

Давайте вместе согреем тех, кто защищает наше мирное небо! Делитесь информацией, зовите друзей, приносите тепло в каждый пункт сбора.

Акция проводится в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа «СВОй бизнес» создана Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Корпорацией МСП при поддержке проекта «Предпринимател
09 февраля 2026, 16:09
В Самаре стартовала федеральная программа «СВОй бизнес»
Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа «СВОй бизнес» создана Общероссийской общественной организации малого... Политика
1752
3 февраля 2026 года из Самары в гуманитарный центр «Единой России» в Белгородской области отправилась крупная партия помощи - более  40 тонн.
03 февраля 2026, 14:47
Самарские единороссы отправили гуманитарный конвой жителям Белгородской области
3 февраля 2026 года из Самары в гуманитарный центр «Единой России» в Белгородской области отправилась крупная партия помощи - более  40 тонн. Политика
1235
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
29 января 2026, 18:39
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная... Политика
732
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
323
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
266
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
236
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
294
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
376
Весь список