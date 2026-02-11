В промышленные парки Самарской области приходят новые инвесторы

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В этом году на территории логистического парка «Преображенка-2» начнется строительство нового логистического комплекса из двух зданий площадью 40000 кв. м каждое. Проект реализует новый резидент, с управляющей компанией АО «ПромПарки» им уже подписано соответствующее инвестиционное соглашение.

Общий объем вложений инвестора составит 6 млрд рублей, строительство будет осуществляться в 2 этапа.

В результате реализации проекта будет создано 250 новых рабочих мест.

Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». На их территории развивают свою деятельность 78 компаний, 4 стали резидентами в прошлом году.

"В общей сложности в свои проекты они инвестировали более 49 млрд рублей. А это, в свою очередь, и новые рабочие места, и существенное пополнение доходов областного бюджета, - подчеркнул глава региона. - Учитывая необходимость развития таких инвестиционных площадок с благоприятными условиями для бизнеса, проводим работу по созданию еще одного индустриального парка – «Самара», сообщает пресс-служба минэкономразвития Самарской области.

Фото: Минэкономразвития Самарской области