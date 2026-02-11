В Анапском техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди

В Анапском индустриальном техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Нападавший задержан правоохранителями, пишут «Известия».

Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля. На месте происшествия незамедлительно начали работу экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Некоторые учащиеся были вынуждены забаррикадироваться в учебных аудиториях. Территория образовательного учреждения была оцеплена силовиками для проведения необходимых мероприятий.

В результате вооруженного нападения пострадали не менее трех человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести. Все они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб один человек — охранник учебного заведения.

«Есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы, не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал он в Telegram-канале.

Подозреваемый в совершении стрельбы был задержан непосредственно у здания учебного заведения. У злоумышленника изъяли оружие. Задержанного сразу доставили в отдел полиции для проведения допроса.

В главном управлении МВД России по Краснодарскому краю подтвердили факт задержания нападавшего. В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают мотивы действий студента.